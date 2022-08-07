З одеських портів вийшов другий караван із продовольством: фото та відео

З портів "Одеса" та "Чорноморськ" у рамках "зернової ініціативи" вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

Про це повідомили у міністерстві інфраструктури України, інформує Апостроф .

Так, у відомстві повідомили, що на борту чотирьох балкерів MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY і RIVA WIND знаходиться майже 170 тисяч тонн аграрної продукції.

"Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на великі масштабні обсяги роботи. Плануємо вже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти не менше 100 суден на місяць. Також незабаром плануємо повноцінно приєднати до реалізації Ініціативи та порт "Південний". Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден щонайменше до 3 млн тонн щомісяця”, – розповів про плани міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зараз балкери прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.



