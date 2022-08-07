Bloomberg: Війна в Україні дає три уроки для світових систем постачання продовольства

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, змусило винести декілька важливих уроків для світової спільноти в питанні вирішення продовольчої кризи. Термінова реакція підприємнців і урядів після того, як Росія заблокувала поставки зерна, є дорожньою картою для подолання майбутніх криз, оскільки загрози світовим продовольчим мережам лише зростають, пише Bloomberg .