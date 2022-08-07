Влада закликала мешканців двох областей терміново евакуюватися

У зв'язку із розширенням фронту на 350 км на південний захід від Запоріжжя до Херсона мешканців Херсонської, Донецької та Запорізької областей закликали негайно евакуюватись. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі " 24 каналу ".

"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія ще раз просить допомогти з евакуацією цивільного населення", - повідомила вона.

За словами Верещук, з 1 по 5 серпня із цих областей поїхали 5 330 осіб. Багато хто користується евакуаційним транспортом та допомогою волонтерів.

Вона пояснила, що про бажання евакуюватися необхідно повідомити або місцеву владу, або гарячу лінію міністерства - за номером 1548.