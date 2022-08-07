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2022-08-07
Влада закликала мешканців двох областей терміново евакуюватися
Щодня із прифронтових областей їдуть до 2000 осіб.
© Ірина Верещук/Telegram
У зв'язку із розширенням фронту на 350 км на південний захід від Запоріжжя до Херсона мешканців Херсонської, Донецької та Запорізької областей закликали негайно евакуюватись. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук в ефірі "
"Ми готуємося йти у контрнаступ. Наша армія ще раз просить допомогти з евакуацією цивільного населення", - повідомила вона.
За словами Верещук, з 1 по 5 серпня із цих областей поїхали 5 330 осіб. Багато хто користується евакуаційним транспортом та допомогою волонтерів.
Вона пояснила, що про бажання евакуюватися необхідно повідомити або місцеву владу, або гарячу лінію міністерства - за номером 1548.
Оксана Лебедина, ZN.ua