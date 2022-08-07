Росіяни крадуть гроші, які платять жителі окупованих територій за електроенергію
На потужностях українських обленерго окупанти створили псевдопідприємство «Таврія-Енерго»
Росіяни вкрали потужності українського обленерго на окупованих територіях і створили власне псевдопідприємство «Таврія-Енерго». Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
За його
Жителі Мелітополя та інших окупованих територій отримують електроенергію виключно з українських електростанцій, адже, як відомо, енергосистема України була відключена від російської 22 лютого.
«Тому всі гроші, які надходять від мелітопольців за електроенергію в каси псевдопідприємтсва «Таврія Енерго», нахабно викрадаються окупантами та їхніми поплічниками», - резюмував Федоров.