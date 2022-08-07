Росіяни крадуть гроші, які платять жителі окупованих територій за електроенергію

Росіяни вкрали потужності українського обленерго на окупованих територіях і створили власне псевдопідприємство «Таврія-Енерго». Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

За його повідомленням , такого підприємства як «Таврія-Енерго» навіть в російському державному реєстрі не існує. При цьому, юридичною адресою підприємства вказано адресу в Мелітополі, за якою розмістилась так звана «адміністрація міста» на чолі з відомим колаборантом Євгеном Балицьким, проти якого відкрито кримінальну справу за державну зраду. А ідентифікаційний номер «Таврія-Енерго» взагалі належить ліквідованій ще в 2004 році районній організації російської партії «Отєчєство».

Жителі Мелітополя та інших окупованих територій отримують електроенергію виключно з українських електростанцій, адже, як відомо, енергосистема України була відключена від російської 22 лютого.

«Тому всі гроші, які надходять від мелітопольців за електроенергію в каси псевдопідприємтсва «Таврія Енерго», нахабно викрадаються окупантами та їхніми поплічниками», - резюмував Федоров.