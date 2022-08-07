Донеччани звинуватили росіян в обстрілі міста, кадри: "Відкрутитися вже неможливо"
Російська армія обстріляла Донецьк та спалилася. Один із снарядів потрапив до житлового будинку чітко зі східного боку та зруйнував дві квартири.
"Потрапити до цієї частини будинку з українських позицій неможливо. Так прилетіти могло лише з боку Макіївки чи Калінінського району Донецька, які з 2014 року контролюються Росією.
Постраждалий будинок розташований на вулиці Молодих шахтарів. Будь-хто може відкрити карту і легко переконатися, що в будинок могли стріляти тільки російські військові.
Втім, цього разу настільки очевидно, що навіть найнаївніші донеччани почали щось підозрювати. Почитав коментарі у міських пабликах. Навіть прихильники Росії розуміють, що стріляли свої.
Інформація про те, що по Донецьку б'ють росіяни, з'являється постійно. Але коли снаряд падає на асфальт, визначити, звідки він летів складно. А в даному випадку все очевидно і очевидно. І відвернутися вже неможливо. Цей епізод можна подавати як доказ обстрілу Донецька російською армією", - пише Казанський.