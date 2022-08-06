Принц Гаррі зателефонував героїні Маріуполя після звільнення з полону: "Він надихнув мене продовжувати боротьбу"

Юлія Паєвська, яка служила фельдшеркою-добровольцем на лінії фронту в Маріуполі, коли її викрали російські окупанти, розповіла про розмову з принцом Гаррі після визволення з полону.

В інтерв'ю The Telegraph Паєвська, член команди України на Invictus Games, зазначила, що телефонний дзвінок принца Гаррі приблизно за тиждень після її звільнення переконав її не здаватися.

«Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що підтримує Україну та всіх нас. І що сім'я Invictus Games завжди дбає про своїх членів», — каже Тайра.

Паєвська перекваліфікувалася на фельдшерку у 2014 році, коли російські війська вторглися на Донбас. Тайра надала допомогу понад 500 українським військовим на Донбасі, а також навчила основам тактичної медицини 8000 людей.

«Росіяни сказали мені, що краще покінчити життя самогубством, тому що вони все одно уб’ють мене, але я намагалася вірити, що виживу. У мене не було абсолютно жодної інформації про те, що відбувається у світі. Я навіть не знала, чи жива моя сім'я і, чи вцілів мій дім, бо росіяни вже майже були у Києві, коли ми виїжджали. Казали, що нас ніхто не підтримує, що інші країни дають нам лише стару, іржаву зброю. Говорили, що ми нікому не потрібні, і що про Україну всі давно забули», — розповіла Паєвська.

«Я дуже вдячна принцу Гаррі, бо саме після Invictus Games росіяни перестали мене допитувати та катувати. Я думаю, що поширення інформації по всьому світу вплинуло на їхнє рішення обміняти мене», — додала Тайра.