Принц Гаррі зателефонував героїні Маріуполя після звільнення з полону: "Він надихнув мене продовжувати боротьбу"

Меган Маркл, принц Гарри

Юлія Паєвська, яка служила фельдшеркою-добровольцем на лінії фронту в Маріуполі, коли її викрали російські окупанти, розповіла про розмову з принцом Гаррі після визволення з полону.

В інтерв'ю The Telegraph Паєвська, член команди України на Invictus Games, зазначила, що телефонний дзвінок принца Гаррі приблизно за тиждень після її звільнення переконав її не здаватися.

«Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що підтримує Україну та всіх нас. І що сім'я Invictus Games завжди дбає про своїх членів», — каже Тайра.

Паєвська перекваліфікувалася на фельдшерку у 2014 році, коли російські війська вторглися на Донбас. Тайра надала допомогу понад 500 українським військовим на Донбасі, а також навчила основам тактичної медицини 8000 людей.

«Росіяни сказали мені, що краще покінчити життя самогубством, тому що вони все одно уб’ють мене, але я намагалася вірити, що виживу. У мене не було абсолютно жодної інформації про те, що відбувається у світі. Я навіть не знала, чи жива моя сім'я і, чи вцілів мій дім, бо росіяни вже майже були у Києві, коли ми виїжджали. Казали, що нас ніхто не підтримує, що інші країни дають нам лише стару, іржаву зброю. Говорили, що ми нікому не потрібні, і що про Україну всі давно забули», — розповіла Паєвська.

«Я дуже вдячна принцу Гаррі, бо саме після Invictus Games росіяни перестали мене допитувати та катувати. Я думаю, що поширення інформації по всьому світу вплинуло на їхнє рішення обміняти мене», — додала Тайра.

війна, руїни, Маріуполь


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Блок рекламы


Похожие новости
РНБО спростовує основні фейки про звільнення з роботи у воєнний часРНБО спростовує основні фейки про звільнення з роботи у воєнний час
Росія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – БільдтРосія після «оперативної паузи» захопила 0,02% території України – Більдт
Розкрито новий "трюк" окупантів у Херсоні після руйнування Антонівського мосту: "Це підкреслює загрозу..."Розкрито новий "трюк" окупантів у Херсоні після руйнування Антонівського мосту: "Це підкреслює загрозу..."
Росія грубо порушила три головні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – МЗСРосія грубо порушила три головні принципи Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – МЗС
Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиціНенсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиці
«Кохайтеся, чорнобриві», але після війни: в Україні відклали легалізацію одностатевих шлюбів«Кохайтеся, чорнобриві», але після війни: в Україні відклали легалізацію одностатевих шлюбів
Звільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заявЗвільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заяв
Війська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в ХрустальномуВійська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в Хрустальному
"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки
Річниця Варшавського повстання: у мережі порівняли архівні кадри з відео руїн МаріуполяРічниця Варшавського повстання: у мережі порівняли архівні кадри з відео руїн Маріуполя
Последние новости
Подгружаем последние новости