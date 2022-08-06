Якби Україна раніше отримала HIMARS, то могла б уникнути трагедії в Маріуполі – посол Польщі

Якби західні партнери раніше передали Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, то змогли б попередити трагедію в Маріуполі Донецької області. Захисники мали б можливість не підпустити російських окупантів до міста, заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький у інтерв’ю Polsat News .

Він зазначив, що від того, наскільки довго триватиме протистояння російському вторгненню, залежатиме й кількість руйнувань та жертв на території нашої держави.

“Ми чудово знаємо, якби HIMARS раніше потрапили до України, маріупольської трагедії могло б і не статися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх відділяла рівнина, але вони не могли посунути лінію фронту й були змушені бездіяльно спостерігати за трагедією своїх товаришів”, – пояснив Ціхоцький.

Посол переконаний, якби тоді українські військовослужбовці мали системи HIMARS, то не дозволили б загарбникам зайти в Маріуполь.

Тому, він закликав партнерів України зараз нарощувати допомогу для наближення перемоги та скорочення термінів відновлення держави.

“Ми маємо запитати себе: “чи збираємося ми спостерігати, як Україна стікає кров’ю та, нарешті, перемагає, а потім десятиліттями відбудовується, що також призведе до тривалої нестабільності на наших кордонах, або ж можемо зараз докласти ще більше зусиль для прискорення цієї перемоги та, як наслідок, скоротити період відбудови й відновлення стабільності”, – наголосив дипломат.