Зрадника України відправили на "концерт Кобзона" на Херсонщині: "До Криму не довезли"
Гауляйтера Нової Каховки віталія гуру загарбникам таки не вдалося врятувати. Він помер дорогою до тимчасово окупованого Криму.
Про смерть гауляйтера гури
"Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура, в якого сьогодні стріляли партизани, помер. Його намагалися врятувати та везли до Криму, але не довезли",– заявив Казанський.
Також про смерть гури масово повідомляють росЗМІ. Водночас офіційного підтвердження, що гауляйтер пішов з життя, наразі немає
Замах на гуру здійснили 6 серпня у його ж будинку. Невдовзі повідомили, що гауляйтера госпіталізували до місцевої лікарні. Медики відразу заявили, що зрадник у, м'яко кажучи, не надто легкому стані.
ЗМІ окупантів повідомляють, що у гуру могли стріляти з пістолета Макарова. Жодних деталей наразі не розкривають.