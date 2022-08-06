Зрадника України відправили на "концерт Кобзона" на Херсонщині: "До Криму не довезли"

Гауляйтера Нової Каховки віталія гуру загарбникам таки не вдалося врятувати. Він помер дорогою до тимчасово окупованого Криму.

Про смерть гауляйтера гури повідомив український журналіст Денис Казанський . Він розповів, що окупанти не встигли довезти зрадника до тимчасово окупованого Криму.

"Гауляйтер Нової Каховки Віталій Гура, в якого сьогодні стріляли партизани, помер. Його намагалися врятувати та везли до Криму, але не довезли",– заявив Казанський.

Також про смерть гури масово повідомляють росЗМІ. Водночас офіційного підтвердження, що гауляйтер пішов з життя, наразі немає

Замах на гуру здійснили 6 серпня у його ж будинку. Невдовзі повідомили, що гауляйтера госпіталізували до місцевої лікарні. Медики відразу заявили, що зрадник у, м'яко кажучи, не надто легкому стані.

ЗМІ окупантів повідомляють, що у гуру могли стріляти з пістолета Макарова. Жодних деталей наразі не розкривають.