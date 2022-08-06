"Приклад прямої шкоди роботі ЗСУ": у Міноборони розкритикували "військових експертів"

Коментарі українських "військових експертів" про дії Збройних сил тільки шкодять армії.

Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганни Маляр.

Зокрема, вона розкритикувала розмови в ефірі про те, як потрібно інформаційно обманювати ворога. Наприклад, якщо є інформація про плани ЗСУ вдарити по якомусь реальному об'єкту, то на думку експертів, удару нібито слід очікувати десь на іншому об'єкті.

"І ця інформація, на їхню думку, спрямована на те, щоб ворог зосередив сили на хибному об'єкті. Співрозмовники демонструють, як вони чудово обізнані про те, що інформація про контрнаступ ЗСУ на певному напрямку (і називають напрямок), на їхню думку, є інформаційною стратегією. І намагаються обговорити, наскільки така стратегія виправдана. Це приклад прямої шкоди роботі Збройних сил України", - зазначила вона.

Крім того, такі експертні висновки підривають до заяв військово-політичного керівництва України, що послаблює консолідацію суспільства заради перемоги.