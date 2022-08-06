Питну воду в Україні почали подавати за воєнними нормативам: вода може пахнути, мати присмак та колір

Гігієнічні характеристики погіршено, це передбачено державними стандартами, інформує ZN.ua.

Питну воду в Україні почали подавати за воєнними нормативам: вода може пахнути, мати присмак та колір
© Depositphotos/belchonock

В Україні діють "воєнні" гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною (ДСанПіН), які регламентують скорочений контроль якості. Про це розповіли в "Київводоканалі".

"Воєнний ДСанПіН регламентує скорочений контроль якості питної води лише за основними санітарно-токсикологічними, органолептичними, фізико-хімічними показниками та показниками епідемічної безпеки", - йдеться в повідомленні.

У процесі водопідготовки питної води увага приділяється в першу чергу процесу її знезараження, тож питна вода у будь-якому випадку залишається безпечною в епідемічному відношенні та безпечною для здоров’я споживачів.

Натомість контроль послаблюється переважно над індикаторними показниками. Це ті показники, що не впливають на безпечність води, але можуть впливати на її органолептичні властивості, зокрема, колір, запах, присмак.

Це пояснюється недофінансуванням відповідних робіт та здорожченням самого процесу.

"Ми працюємо на межі можливостей, щоб забезпечити максимально якісне водопостачання, і будемо послуговуватись воєнним ДСанПіН тільки у крайньому разі. Хоча через недофінансування і здорожчення ресурсів закуповувати необхідні матеріали стає все складніше", - наголошують в комунальному підприємстві.

Водночас у Києві наразі ситуація залишається на довоєнному рівні.

"Київводоканал наразі має достатній запас реагентів, щоб здійснювати водопідготовку за чинними нормами", - йдеться в повідомленні.


Лія Ільченко, ZN.ua





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