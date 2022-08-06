Де гинули люди. Андрій Бєдняков відреагував на цинічний концерт окупантів на руїнах "Азовсталі"

Російські окупанти в Маріуполі влаштували "рок-концерт" на території розбомбленого заводу "Азовсталь". На цинічний захід відреагував Андрій Бєдняков, який народився та виріс у найбільшому українському місті на березі Азовського моря, інформує Апостроф .

Телеведучий опублікував у Instagram-історіях фрагмент зі "свята", який організовано рашистами у місці, де від їхніх же куль та ракет загинули мирні укранці.

Фото: t.me/andriyshTime

"Новини із Задзеркалля. "Асвабадітєлі" дали концерт на території заводу "Азовсталь". На території заводу, де гинули люди. Цивільні. Жінки. Діти", - відреагував Бєдняков.

На кадрах окупантів та псевдоволонтерів розважає гітарист, який співає "Мы не оставим свои города" на тлі зруйнованого заводу. "Мы едины нашей кровью и верой, а наше слово много крепче чем камень. И не измерить никакой в мире мерой, то святое, что ковалось веками...", - йдеться в пісні.

"Поставити хриплого в джинсівці з гітарою та засаленим, як і його джинси, волоссям. Заспівати пісню про віру та камінь – виконано. Зібрати речі в чорний пакет і звалити з Маріуполя – завантажується", - додав український телеведучий.

Фото: instagram.com/biedniakov