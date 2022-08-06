Земляки садиста, який катував полоненого бійця ЗСУ, написали звернення: "Ми просимо..."

Злочинець має покарати – так тувинці відреагували на ідентифікацію земляка-садиста.

У співтоваристві "Нова Тува", яке займається допомогою солдатам-відмовникам, заявили, що людина, ким би вона не була, вчинивши військовий злочин особливої ??жорстокості має понести заслужене покарання.

"Від імені руху «Нова Тува» ми заявляємо... що всі учасники злочинної війни повинні бути притягнуті до відповідальності! І це також стосується інших бойовиків з батальйону «Ахмат» та інших найманих утворень... Також, від лиця тувінського антивійськової спільноти ми просимо не ототожнювати людину з національністю. Національність не повинна ставати обтяжуючим фактором. А щодо дій однієї людини чи групи людей не потрібно визначати весь народ. Ні війні!", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, розслідувачі ідентифікували найманця, який кастрував українського полоненого.

За даними The Insider та Bellingcat, ним виявився тувинець на ім'я Очур-Суге Монгуш (1993 року народження).

Вдалося встановити, що знущання з військовополонених відбувалися на території санаторію «Привілля» в Луганській області і що в тортурах брали участь бойовики з батальйону «Ахмат». The Insider поговорив з головним учасником катувань, він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.