Російські загарбники не контролюють Піски, на підступах до Донецька точаться бої – ISW

Окупаційні війська РФ напередодні марно намагалися штурмувати населені пункти на південь від Бахмута, а також вели бої у передмісті Донецька, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Окупанти намагалися закріпитися та покращити тактичне положення у Зайцевому та Вершині, що за п'ять кілометрів від південної околиці Бахмута. З артилерії та стрілецької зброї продовжували обстрілювати Сіверськ та найближчі населені пункти.

Російському мілітарні блогери повідомили про активні бої на заводі «Кнауф Гіпс Донбас» на південно-східній околиці Соледара за вісім кілометрів від Бахмута і безпосередньо вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

«Російські війська важко пробиваються через українську оборону навколо Бахмута, і, швидше за все, продовжать повільно наступати на укріплені українські позиції під прикриттям важкої артилерії», - йдеться у звіті.

Також росіяни безуспішно намагалися просунутися у напрямку Красногорівки, Авдіївки та Пісок. У передмісті Донецька українські та російські військові обмінюються артилерійськими ударами, що свідчить про те, що окупанти не контролюють селище, зазначають аналітики.

Так само марно російські війська намагалися наступати на Мар'їнку. Аналітики припускають, що окупанти намагатимуться наступати з Петровського району окупованого Донецька.