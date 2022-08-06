На Луганщині ворог змушує мирних мешканців з'явитися на псевдореферендум – Гайдай

На Луганщині російські загарбники змушують українців, які залишилися на окупованих територіях, з’явитися на так званий незаконний «референдум» по входженню регіону до складу країни-агресорки РФ , повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Зокрема, така ситуація у шести містах області та інших населених пунктах громад, до яких вони входять.

«Росіяни зруйнували наші міста та села, а тепер вимушують безхатченків за їжу йти на референдум, знищуючи в людині людину. Зокрема, така ситуація склалася в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад. Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90 % з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах. Спочатку їх звільнили від усього, а тепер вимушують з’явитися на псевдореферендум», – повідомив Гайдай.

За його словами, ворог активізував на Луганщині «агітаційно-роз'яснювальну складову» підготовки до незаконного «референдуму», який по суті є анексією Луганської області. Окупаційна «влада» колаборанти організовують зустрічі із місцевим населенням, а приводом для цього роблять нібито надання продуктів чи будматеріалів. Крім того, як зазначив Гайдай, загарбники виманюють у людей персональні дані, закликають йти на псевдореферендум, змушують місцевих мешканців обмінювати волю на їжу, питну їжу та OSB-плити.

«Стосовно ситуації на фронті - ворог продовжує атакувати, однак сили оборони завдають противнику втрат на всіх напрямках. Російська армія, як і раніше, застосовує тактику «випаленої землі», не шкодуючи цивільне населення та їхні домівки», – додав Гайдай.

Зокрема, протягом минулої доби в районі лінії фронту між Луганською та Донецькою областями російські вбивці випустили п’ять ракет, ще шість разів вгатили зі ствольної та реактивної артилерії. Три рази ворог вів обстріли з мінометів, а штурмові дії підтримував роботою танків та авіації.

«За декількома напрямками росіяни намагалися захопити більш вигідні рубежі, покращити тактичне положення, але вимушені були відійти. Ведуть наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії», – зазначив Гайдай.