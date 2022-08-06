Миколаїв захопити найближчим часом нереально — Кім

Очільник ОДА вважає, що росіянам не до наступу через ефективні контратаки ЗСУ в регіоні, інформує ZN.ua .

На думку посадовця, росіянам зараз важко думати про наступ на місто, оскільки вони потерпають від влучних обстрілів ЗСУ із систем HIMARS та іншого західного озброєння. Кім вважає, що, ймовірно, у вищого військового керівництва РФ є план захопити Миколаїв у наступні півроку.

«Можливо, у них є план десь за півроку взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь «перемогу». Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось. А зараз навпаки – ми потихеньку відвойовуємо Херсонську область. Як росіяни взагалі можуть наступати, коли у них горять склади, командні пункти, а генерали відмовляються переїжджати за Дніпро?», – заявив глава Миколаївської ОДА.

Незважаючи на міцні позиції українських захисників в області, Кім зазначив, що влада робить все можливе, аби допомогти жителям з евакуацією до більш безпечних регіонів. Він додав, що наразі існує п’ять відкритих напрямів, якими можна вільно виїхати у разі потреби.



