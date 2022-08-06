Миколаїв захопити найближчим часом нереально — Кім

Очільник ОДА вважає, що росіянам не до наступу через ефективні контратаки ЗСУ в регіоні, інформує ZN.ua.

На думку посадовця, росіянам зараз важко думати про наступ на місто, оскільки вони потерпають від влучних обстрілів ЗСУ із систем HIMARS та іншого західного озброєння. Кім вважає, що, ймовірно, у вищого військового керівництва РФ є план захопити Миколаїв у наступні півроку.

«Можливо, у них є план десь за півроку взяти Миколаїв, але найближчим часом це просто нереально. До того ж у першу чергу росіяни намагатимуться вийти на адміністративний кордон Херсонщини, аби зафіксувати хоч якусь «перемогу». Бо розумно перед тим як робити наступні кроки, завершити хоч щось. А зараз навпаки – ми потихеньку відвойовуємо Херсонську область. Як росіяни взагалі можуть наступати, коли у них горять склади, командні пункти, а генерали відмовляються переїжджати за Дніпро?», – заявив глава Миколаївської ОДА.

Незважаючи на міцні позиції українських захисників в області, Кім зазначив, що влада робить все можливе, аби допомогти жителям з евакуацією до більш безпечних регіонів. Він додав, що наразі існує п’ять відкритих напрямів, якими можна вільно виїхати у разі потреби.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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