250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 серпня 2022 року досягають майже 42 тисяч осіб. За останню добу "на концерт Кобзона" вирушили 250 окупантів.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

За всі дні війни, яку агресор розв'язав у фералі, ліквідовано, знищено та підбито:

особового складу близько 41 900 (+250) осіб;

танків ? 1802 (+10) од.;

бойових броньованих машин – 4051 (+19) од.;

артилерійських систем – 955 (+5) од.;

РСЗВ - 260 (+0) од.;

коштів ППО – 127 (+4) од.;

літаків – 223 (+0) од.;

вертольотів – 191 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2);

крилаті ракети - 182 (+0);

кораблі/катери - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6) од.;

спеціальна техніка - 85 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.