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2022-08-06
250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 серпня 2022 року досягають майже 42 тисяч осіб. За останню добу "на концерт Кобзона" вирушили 250 окупантів.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує
За всі дні війни, яку агресор розв'язав у фералі, ліквідовано, знищено та підбито:
- особового складу близько 41 900 (+250) осіб;
- танків ? 1802 (+10) од.;
- бойових броньованих машин – 4051 (+19) од.;
- артилерійських систем – 955 (+5) од.;
- РСЗВ - 260 (+0) од.;
- коштів ППО – 127 (+4) од.;
- літаків – 223 (+0) од.;
- вертольотів – 191 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2);
- крилаті ракети - 182 (+0);
- кораблі/катери - 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6) од.;
- спеціальна техніка - 85 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Інна Погрібна, Апостроф