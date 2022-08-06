250 окупантів за добу стали "хорошими": зведення Генштабу щодо втрат Росії

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 серпня 2022 року досягають майже 42 тисяч осіб. За останню добу "на концерт Кобзона" вирушили 250 окупантів.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

За всі дні війни, яку агресор розв'язав у фералі, ліквідовано, знищено та підбито:

  • особового складу близько 41 900 (+250) осіб;
  • танків ? 1802 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин – 4051 (+19) од.;
  • артилерійських систем – 955 (+5) од.;
  • РСЗВ - 260 (+0) од.;
  • коштів ППО – 127 (+4) од.;
  • літаків – 223 (+0) од.;
  • вертольотів – 191 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2);
  • крилаті ракети - 182 (+0);
  • кораблі/катери - 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6) од.;
  • спеціальна техніка - 85 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.


Інна Погрібна, Апостроф





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