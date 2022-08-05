У снарядах російського аналога HIMARS використовують цивільні мікросхеми

Війська РФ у снарядах для РСЗВ "Торнадо-С", який позиціонується як аналог американській системі HIMARS, використовують мікросхеми з AliExpress. Такого висновку дійшла британська слідча організація Conflict Armament Research.

Зокрема, виявляється в головному блоці снарядів 9М544 для Торнадо-С використовуються мікросхеми, призначені для звичайної побутової техніки. Йдеться про мікросхеми LQFP64 та TSOP66. Крім того, у цих снарядах є інші китайські компоненти. Усіх їх можна без проблем купити на китайському глобальному торговому майданчику AliExpress.

Російські інженери, застосовуючи в снарядах для РСЗВ цивільні китайські мікросхеми, наражають на смертельну небезпеку громадянське населення. Китайські цивільні мікросхеми можуть у будь-який момент відмовити, внаслідок чого снаряд вибухне.

Слід зазначити, що російські окупанти б'ють із РСЗВ "Торнадо-С" не лише за позиціями ЗСУ, а й по мирним українським населеним пунктам. В результаті гинуть і зазнають поранень мирні жителі, пошкоджено велику кількість цивільних об'єктів, у тому числі багатоповерхові житлові будинки, приватні житлові будинки, магазини, школи та лікарні.

Раніше стало відомо, що до України із США прибули додаткові системи HIMARS. Це РСЗВ дозволяє ЗСУ завдавати ударів по глибокому тилу російських окупантів.