WP: Не треба давати Зеленському поради, як закінчити війну, дайте їх Путіну

МакФол пояснює, чому заклики до Києва обміняти територію на мир огидні і нереалістичні, інформує ZN.ua.

WP: Не треба давати Зеленському поради, як закінчити війну, дайте їх Путіну
© Офіційний сайт Кремля

Президент Володимир Зеленський отримує багато порад про те, як він може закінчити війну в Україні. І більшість з них пропонують одне і те ж: обміняти частину суверенітету на мир. Мовляв, якби Зеленський погодився віддати Владіміру Путіну ще шматок української території, війна одразу б закінчилася.

В травні український президент сказав, що лідер Франції Еммануель Макрон «пропонував деякі речі, пов’язані з поступками нашим суверенітетом, щоб допомогти Путіну зберегти лице». Колишній Держсекретар Генрі Кіссінджер запропонував щось таке ж. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі того ж місяця він застеріг лідерів Заходу не штовхати Путіна до принизливої поразки. Натомість, за його словами, Зеленський мусить поступитись українською територією, щоб закінчити війну. Газети в Європі і США переповнені статтями самопроголошених стратегів про те, як Зеленському зупинити кровопролиття.

«Дивно, але майже ніхто в цій армії радників не скеровують свою мудрість до Москви. Чому ніхто не пропонує Путіну пораду, як йому закінчити своє вторгнення? Ті, хто стверджує, що нібито підтримує «аргументи за дипломатію» проти «аргументів за війну», будь ласка, поясніть, як ви збираєтеся переконати чи змусити Путіна зупинити конфлікт. В реальній дипломатії для «танго» потрібні двоє. Рекомендації щодо миру, які лише наказують Зеленському капітулювати, не просто огидні, а й дуже нереалістичні», - пише в статті для Washington Post колишній посол США в Росії Майкл МакФол.

Він додає, що чому такі поради огидні, має бути очевидно. Путіна ніхто не провокував на вторгнення. Україна ніяк не загрожувала безпеці Росії. Путін визнав Донецьку і Луганську області як незалежні країни, а також планує їх анексувати разом з іншими містами і районами на українському півдні, які він російський автократ називає «Новоросією». Спроби задовольнити Путіна, віддаючи йому ще більше території, нормалізує анексію і винагородить імперіалізм.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Склад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НПСклад боєприпасів вибухнув у Берліні, небезпека у радіусі кілометра: кадри масштабного НП
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля«Бавовна» в Чорному морі: OSINT повідомили про задимлення чергового російського корабля
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
У жодному разі не можна допускати війну взимку, - політолог Вадим КарасьовУ жодному разі не можна допускати війну взимку, - політолог Вадим Карасьов
Військовим треба дати можливість спокійно робити ту роботу, яку вони вміють роблять, - військовий Євген ДикийВійськовим треба дати можливість спокійно робити ту роботу, яку вони вміють роблять, - військовий Євген Дикий
"Забув пігулки прийняти?": президент Мексики здивував заявою, як зупинити війну в Україні"Забув пігулки прийняти?": президент Мексики здивував заявою, як зупинити війну в Україні
У Китаї не відповіли на заклик до переговорів президентів, назвавши війну "українською кризою"У Китаї не відповіли на заклик до переговорів президентів, назвавши війну "українською кризою"
В Україні може сформуватися кластер держслужби для «своїх», щоб пересидіти війну – експертВ Україні може сформуватися кластер держслужби для «своїх», щоб пересидіти війну – експерт
Глава МЗС розповів про еволюцію поглядів Заходу на війну РФ проти УкраїниГлава МЗС розповів про еволюцію поглядів Заходу на війну РФ проти України
В Держдепі прокоментували чи довіряє адміністрація Байдена президенту ЗеленськомуВ Держдепі прокоментували чи довіряє адміністрація Байдена президенту Зеленському
З параду у Москві - на війну в Україну: ЗСУ на Харківщині взяли цікаві трофеї, фотоЗ параду у Москві - на війну в Україну: ЗСУ на Харківщині взяли цікаві трофеї, фото
Моравецький порівняв війну проти України з Варшавським повстанням та пояснив, чому ми повинні вистоятиМоравецький порівняв війну проти України з Варшавським повстанням та пояснив, чому ми повинні вистояти
Візи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни ЄвропиВізи не видаватимуть: росіян можуть позбавити можливості відвідувати країни Європи
Последние новости
Подгружаем последние новости