WP: Не треба давати Зеленському поради, як закінчити війну, дайте їх Путіну

Президент Володимир Зеленський отримує багато порад про те, як він може закінчити війну в Україні. І більшість з них пропонують одне і те ж: обміняти частину суверенітету на мир. Мовляв, якби Зеленський погодився віддати Владіміру Путіну ще шматок української території, війна одразу б закінчилася.

В травні український президент сказав, що лідер Франції Еммануель Макрон «пропонував деякі речі, пов’язані з поступками нашим суверенітетом, щоб допомогти Путіну зберегти лице». Колишній Держсекретар Генрі Кіссінджер запропонував щось таке ж. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі того ж місяця він застеріг лідерів Заходу не штовхати Путіна до принизливої поразки. Натомість, за його словами, Зеленський мусить поступитись українською територією, щоб закінчити війну. Газети в Європі і США переповнені статтями самопроголошених стратегів про те, як Зеленському зупинити кровопролиття.

«Дивно, але майже ніхто в цій армії радників не скеровують свою мудрість до Москви. Чому ніхто не пропонує Путіну пораду, як йому закінчити своє вторгнення? Ті, хто стверджує, що нібито підтримує «аргументи за дипломатію» проти «аргументів за війну», будь ласка, поясніть, як ви збираєтеся переконати чи змусити Путіна зупинити конфлікт. В реальній дипломатії для «танго» потрібні двоє. Рекомендації щодо миру, які лише наказують Зеленському капітулювати, не просто огидні, а й дуже нереалістичні», - пише в статті для Washington Post колишній посол США в Росії Майкл МакФол.

Він додає, що чому такі поради огидні, має бути очевидно. Путіна ніхто не провокував на вторгнення. Україна ніяк не загрожувала безпеці Росії. Путін визнав Донецьку і Луганську області як незалежні країни, а також планує їх анексувати разом з іншими містами і районами на українському півдні, які він російський автократ називає «Новоросією». Спроби задовольнити Путіна, віддаючи йому ще більше території, нормалізує анексію і винагородить імперіалізм.