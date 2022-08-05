«Енергетичний ленд-ліз» не спрацював: експерт назвав головні причини провалу

Для успішного проходження майбутнього опалювального сезону Україні конче необхідно придбати газ для власної генерації електроенергії. Основні надії український уряд покладав на допомогу західних партнерів. Про те чому не спрацював так званий «Енергетичний ленд-ліз» читайте у статті в статті Миколи Теслі «Опалювальний сезон: дефіцит ресурсів, грошей і реформ».

За словами автора статті, розрахунок на «Енергетичний ленд-ліз» не спрацював, а з-за океану замість грошей на закупівлю газу передавали привіти від тих, хто застерігав від зламу корпоративного управління торік. У Держдепі таких принижень не забувають навіть під час війни.

«Останні шанси на отримання грошей з-за кордону розвіялися цього тижня, коли «Нафтогаз» допустив дефолт за зовнішнім боргом, оскільки не зміг домовитися з інвесторами», - зазначає автор.

Як наголошує автор статті, єдине рішення, яке обговорюється зараз це пряме фінансування дірки в «Нафтогазі» із бюджету України, звідки керівництво компанії планує отримати 230 млрд грн (або 150 млрд, якщо вдасться продати активи «Укрнафти»).

«Це гроші, які не повернуться ніколи, бо газ знову доведеться продавати населенню та тепловикам за ціною нижче ринкової», - зазначає експерт.

Європейці цю ситуацію, за словами автора, чітко розуміють, тому відкривають експорт дуже повільно, по чайній ложці в 100 МВт на місяць. Це в новинах міністр Галущенко виглядає переможцем, який «домовився про збільшення експорту». Його можна було б збільшити значно швидше, якби міністерство працювало на політичному рівні.

«Натомість європейці терпляче спостерігають за метушнею навколо трейдерів, щоб зрозуміти: Україна зароблятиме по-новому чи «як завжди»? І якщо там побачать політичний вплив на розподіл прибутків, про додаткові мільярди євро, вже анонсовані, можна буде забути», - йдеться в матеріалі.

Кабмін, на думку автора, чудово розуміє, що опалювальний сезон під загрозою. Його проходження завжди потребувало трьох речей: проведення ремонтів, накопичення запасів палива і грошей для першого і другого. От саме грошей Україні зараз конче бракує.

«Зменшення споживання газу за прикладом європейців — необхідність, але не панацея. Та й для цього мало заяв про те, що «в квартирах буде трохи холодніше». Щоб регулювати температуру в багатоквартирних будинках, усе одно треба провести хоча би ремонтну кампанію, а на неї, як і на все інше, потрібні кошти», - наголошує автор.

Отримати гроші насправді можна лише з-за кордону. Та на думку автора, проблема полягає в тому, що ні європейці, ні американці, ні міжнародні організації не мають бажання брати участь у постійних нарадах в офісі президента. Вони давно озвучили свої умови: гроші можна буде отримати тільки під конкретні проєкти і тільки під компанії, незалежність яких гарантовано корпоративним управлінням.

«Тобто нам дадуть гроші лише за умови, що вони насправді працюватимуть на опалювальний сезон. Викидати ресурси на звичні розклади в час, коли вся Європа потерпає від російського енергетичного шантажу, ніхто не буде, навіть під приводом війни», - додає Микола Тесля.

Тому, на думку автора, до європейців із проханням допомогти з проходженням зимового періоду досі… ніхто не звертався. Перерахувати гроші в Ukraine 24 просили. А порахувати, чого бракує для зими, скільки електричних і теплових мереж зруйновано, ще руки ні в кого не дійшли. Під час абсолютно провальних презентацій у Лугано про проходження зими ніхто не сказав жодного слова.

«Повернутися до розмови з кредиторами тепер можна буде лише у вересні, після сезону відпусток у ЄС. Це в нас війна, а в них — відпустки. І розмови цієї не оминути, — свого ресурсу цієї зими нам просто не вистачить», - зазначає автор.

За словами експерта, повертатися потрібно з двома речами:

По-перше, з чітким планом дій, що демонструє розуміння того, як працюватимуть ці гроші.

По-друге, з переліком компаній, які ці гроші можуть використати за планом.

На думку експерта, ані війна, ані холодна зима не переконають заокеанських партнерів вливати гроші в компанії, де поламали корпоративне управління, в компанії, де працюють російські агенти, і в компанії, які мають тривалий корупційний шлейф.

«Щоб пройти зиму, на нарадах в Зеленського мають придумати, як за серпень трохи навести лад в енергетичній сфері. Якщо не для підсилення рейтингів, то хоча би для того, аби не замерзнути», - резюмує автор.