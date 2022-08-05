Politico: Війна повертається в Нагірний Карабах, поки Росія зайнята Україною

Самотній азербайджанський солдат стояв на скелястому виступі в Нагірному Карабасі. Це спірний регіон, який хоч і не довго, але був стабільним завдяки перемир’ю, підписаному завдяки Росії. Вдалині за солдатом виднілось місто Степанакерт, розташоване в межах визнаних міжнародною спільнотою кордонах Азербайджану, але під управлінням вірменської адміністрації. Це столиця Нагірного Карабаху.

«Можна фотографувати гори, але не це», - сказав журналістам Politico солдат, опустивши автомат «Калашникова» і вказавши на камуфльований спостережний пункт, який височів над долиною.

Ситуація в регіоні напружена. В середу Азербайджан оголосив про початок нового наступу проти адміністрації в Степанакерті, яку підтримує Вірменія. Операцію назвали «Помста». Звинувативши вірменські сили в тому, що вони атакували першими, вбивши азербайджанского солдата, збройні сили Азербайджану взяли під контроль кілька стратегічно важливих висот. При цьому, загинули двоє вірменів. Бої спалахнули в районі, який повинні були захищати російські так звані миротворці, розгорнуті після встановлення перемир’я у швидкій, але кривавій війні в Нагірному Карабасі 2020 році. Тоді обидві сторони похвалили домовленості, досягнуті за посередництва Росії, як гарантію стабільності й безпеки. Але в часи, коли Москва влаштувала вторгнення в Україну, її зобов’язання в регіоні опинилися під знаком питання.

Кремль вивів з Нагірного Карабаху своїх найбільш досвідчених бійців, відправивши їх на війну проти України. Натомість на гірських спостережних пунктах тепер служать молоді призовники, які повинні бути буфером між сторонами, запобігаючи провокаціям. Politico пише, що російська репутація в регіоні підірвана.

За словами так званого «омбудсмена» зі Степанакерту Гегама Степаняна, Росія не карає азербайджанців за порушення перемир’я і лише намагається «скористатися ситуацією». Але ЗМІ в Азербайджані говорять протилежне. За їхньою інформацією, Москва насправді підтримує вірмен у Степанакерті, навіть постачає їм зброю. ЄС нещодавно спробував замінити Росію, запропонувавши себе в якості легітимного посередника в дипломатичних зусиллях щодо миру в Нагірному Карабасі. Але без значної військової присутності союз не може гарантувати дотримання умов перемир’я. Тож несподівано дух війни знову навис над регіоном.

Геостратегічна точка

Новий спалах боїв стався в Лачинському коридорі. Зараз це єдина шлях, який сполучає Степанакерт з Вірменією. Згідно з умовами перемир’я 2020 року, Вірменія взяла на себе зобов’язання збудувати альтернативну дорогу в районі, яка б оминала два інших міста. Коли будівництво завершиться, вірменські сили повинні відійти, а Азербайджан - взяти під контроль населені пункти в коридорі. Але, схоже, сторони по-різному інтерпретують домовленості.