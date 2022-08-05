ДБР завадило бізнесмену Кауфману виїхати з України — ЗМІ

Одеський бізнесмен Борис Кауфман ненадовго повернувся з відпочинку у Греції в Україну. Коли він хотів знову виїхати за кордон, його затримали працівники ДБР та запросили повну перевірку документів. Про це, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомляє УП .

"Його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей", - пише ЗМІ.

Журналісти зазначають, що ДБР щодо Кауфмана видало так званий "індекс В" - вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон, перевірка може тривати кілька годин. Бізнесмен не став чекати та повернувся в Україну.