ДБР завадило бізнесмену Кауфману виїхати з України — ЗМІ

Для нього видали так званий "індекс В", який полягає у вивченні всіх документів, інформує ZN.ua.

ДБР завадило бізнесмену Кауфману виїхати з України — ЗМІ
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Одеський бізнесмен Борис Кауфман ненадовго повернувся з відпочинку у Греції в Україну. Коли він хотів знову виїхати за кордон, його затримали працівники ДБР та запросили повну перевірку документів. Про це, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомляє УП.

"Його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей", - пише ЗМІ.

Журналісти зазначають, що ДБР щодо Кауфмана видало так званий "індекс В" - вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон, перевірка може тривати кілька годин. Бізнесмен не став чекати та повернувся в Україну.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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