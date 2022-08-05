Розбиті будинки та залишена техніка: на Харківщині захисники звільнили село Дібрівне

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр звільнили від російських окупантів село Дібрівне, воно знаходиться в Харківські області, під Ізюмом. Пресслужба бригади на своїй сторінці в Фейсбук опублікувала відео того, як населений пункт виглядає зараз.

Українські військові розповіли, що коли окупанти тікали, то залишили свою техніку.

"Бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту. Відрізані від постачання, окупанти тікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом рясно замінували село протипіхотними та протитанковими мінами", — йдеться у повідомленні.

На відео видно й наслідки бойових дій - розбиті будинки.

"Як звільнили? Та витиснули просто. Їм вже не залишилося шляхів підвозу, порушена вся логістика, люди… ті створіння, які там були, зрозуміли, що їм перекрили кисень у селі, їм немає чим підвезти провізію, боєприпаси, евакуація поранених утрудняється, і вони "героїчно" відступили", — розповідає офіцер 93-ї бригади Олександр.