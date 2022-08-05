Лендліз від Росії: ЗСУ поділились фото "денацифікованої" трофейної техніки
Окупанти часто банально кидали озброєння, яке майже не потребувало ремонту, інформує
Українські військові продовжують розширювати технічне оснащення війська завдяки трофейній техніці окупантів. У 93 бригаді “Холодний Яр”
"На озброєння бригади все ж стабільно надходять нові зразки озброєння армії рф. Деякі з них в процесі захоплення втрачають «товарний вигляд». Тоді до справи береться ремонтний батальйон нашей бригади.
Зі зрозумілих причин ми не можемо показувати місця, де наші майстри постійно надають «українське громадянство» і ставлять у стрій десятки одиниць техніки. Та командир рембату Дмитро все ж розповів про особливості роботи батальйону і показав найцікавіші зразки".
У присвяченому згаданому питанню фейсбук-пості наводять такі види озброєння, як:
- вигорівша КШМ – командно-штабна машина на базі БТР-80,
- «Басурманин» (це БМП-1 як база, а на цій машині замість башти встановлюється модуль, як на БТР-82),
- «Нона» на базі бронетранспортеру БТР-80 тощо. Ось декілька кадрів із раніше захопленою технікою росіян.
“Один з підрозділів дав нам «донора» - БТР-82. І звідти ми взяли запчастини, яких не вистачало. Ми відновили вогневу систему пневматичного механізму стрільби. Ніхто не міг повірити, що ми силами рембату зможемо це відновити, але ми це зробили!”, - не втрачають ентузіазму українські бійці.