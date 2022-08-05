ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу: де окупанти беруть "гарматне м'ясо"

Україна бере на себе стратегічну ініціативу, змушуючи країну-терориста Росія перерозподілити сили й переглянути плани у відповідь на контрнаступальні операції ЗСУ. Російські окупанти масово перекидають особовий склад і техніку на південь країни, інформує Апостроф .

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Окупаційне військо тепер зосереджене не на загарбанні Слов'янська і Сіверська, бої за яких тривають уже довго, а на передислокації у Херсонську і Запорізькі області. Росіяни звозять військову техніку, зокрема артилерію і авіацію, з різних районів навіть у Крим, готуючись до контрнаступу ЗСУ.

"Російські війська раніше відводили або призупиняли наступальні операції на Харкові та південній осі, щоб віддати пріоритет захопленню Луганської області, але вони зробили це за власною ініціативою, ґрунтуючись на мінливих пріоритетах своїх командирів. Російські війська в цьому випадку, схоже, реагують на українську контрнаступну загрозу на Херсонщині, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля", - пояснили військові експерти.

На тлі ослаблення російських сил та початку контрнаступальних операцій українських військових Україна змогла активно формувати хід повномашстабної війни.