ЗСУ вибили окупантів із двох сіл і потіснили ворога під Ізюмом: карта місцевості

У четвер, 4 серпня, Збройні сили України вибили російських окупантів із двох населених пунктів на сході країни.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Апостроф .

Українські війська взяли під контроль Дмитрівку в Ізюмському районі Харківської області та Мазанівку на Донеччині. У свою чергу російські окупанти завдали авіаударів у районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Гусарівка та вдарили ракетою по пункту Миколаївка. Також під удари РФ потрапили Харків, Мерефа, Чугуїв, Мосьпанове, Старий Салтів, Руська Лозова.

Тим часом стало відомо, що ЗСУ відійшли з двох позицій: у районі Авдіївки (шахта "Бутівка") та у напрямку Бахмута (Семигір'я). За словами Громова, українські військові оборони на південь від Авдіївки та на східних околицях Кодеми.