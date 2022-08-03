Російські війська обстріляли Дніпропетровщину: є загибла та поранений

Російські загарбники в обід 3 серпня в черговий раз обстріляли територію Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок влучень ворожих снарядів загинула 70 річна жінка, а 73-річний чоловік отримав поранення, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram .

“Ворожа атака забрала життя 70-річної жінки. Вона поралася на городі, коли російська армія нанесла удар. Поранений 73-річний чоловік ушпиталений. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості”, – написав він.