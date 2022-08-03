Російські війська обстріляли Дніпропетровщину: є загибла та поранений

Окупанти знов ударили по Зеленодольській громаді Криворізького району, інформує ZN.ua.

Російські загарбники в обід 3 серпня в черговий раз обстріляли територію Криворізького району Дніпропетровської області. Внаслідок влучень ворожих снарядів загинула 70 річна жінка, а 73-річний чоловік отримав поранення, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

“Ворожа атака забрала життя 70-річної жінки. Вона поралася на городі, коли російська армія нанесла удар. Поранений 73-річний чоловік ушпиталений. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості”, – написав він.

За словами Резніченка, військові РФ двічі атакували Зеленодольську громаду Криворізького району касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню “Ураган”.


Максим Царук, ZN.ua





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