У Казахстані почали саджати любителів "російського світу": подробиці вердикту

У Казахстані почали саджати любителів "російського світу": подробиці вердикту

Суд у місті Петропавловську, адміністративному центрі Північно-Казахстанської області, засудив двох мешканців до п'яти років позбавлення волі за ймовірні заклики до сепаратизму у відеочаті.

Як передає "Радіо Свобода" , за даними прес-служби Петропавлівського міського суду, йдеться про випадок, який стався 11 грудня 2021 року.

У повідомленні суду йдеться, що подружжя П. в бесіді в додатку Chatroulette «відкрито висловлювало іншу особу, яка не є прихильником приєднання Північно-Казахстанської області Республіки Казахстан до рф, соціально небезпечні висловлювання, що тягнуть за собою політичні та соціальні ризики в частині збереження унітарності Республіки Казахстан.

Підсудні висунуте ним звинувачення відкинули і просили суд їх виправдати.

За даними суду, до справи було долучено відео, «на яких зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення», за ними було проведено комплексну судову психолого-філологічну експертизу.

казахстан


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Блок рекламы


Похожие новости
Ненсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиціНенсі Пелосі після зустрічі з президентом Тайваню залишила країну: фото, відео та всі подробиці
Окупанти викрали директора школи за відмову підлаштовуватися під російську програму: подробиці з ХерсонщиниОкупанти викрали директора школи за відмову підлаштовуватися під російську програму: подробиці з Херсонщини
У Білорусі почали забирати паспорти під приводом "турботи про працівників": що насправді відбуваєтьсяУ Білорусі почали забирати паспорти під приводом "турботи про працівників": що насправді відбувається
На базі окупантів у Мелітополі пролунав вибух: фото та подробиціНа базі окупантів у Мелітополі пролунав вибух: фото та подробиці
Жителі Криму почали усвідомлювати загрозу перенесення війни на територію півострова — ГУРЖителі Криму почали усвідомлювати загрозу перенесення війни на територію півострова — ГУР
Масовані удари по Миколаєву та Харкові: фото, відео та нові подробиціМасовані удари по Миколаєву та Харкові: фото, відео та нові подробиці
США почали процес придбання для України норвезьких ЗРК NASAMSСША почали процес придбання для України норвезьких ЗРК NASAMS
По-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для УкраїниПо-справжньому братній народ: у Польщі після Байрактару почали збирати на нові "пташки" для України
Окупанти перетворюють життя херсонців на пекло: у місті почалися проблеми з продуктамиОкупанти перетворюють життя херсонців на пекло: у місті почалися проблеми з продуктами
У Казахстані російських туристів здали поліції за Z-футболки та пропаганду тероризмуУ Казахстані російських туристів здали поліції за Z-футболки та пропаганду тероризму
Последние новости
Подгружаем последние новости