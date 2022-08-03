Не лише ракети: в Генштабі розповіли, що з території Білорусі окупанти перекидають в Україну ДРГ

Ворог не припиняє вести аеророзвідку позицій ЗСУ на півночі

Не лише ракети: в Генштабі розповіли, що з території Білорусі окупанти перекидають в Україну ДРГ
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська використовують Білорусь не лише як плацдарм для завдання ракетних ударів по Україні. Звідти росіяни також перекидають на територію України диверсійно-розвідувальні групи. Про це сказано в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 3 серпня.

«На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки Білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки Білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України», – йдеться у повідомленні Генштабу, інформує ZN.ua.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Блок рекламы


Похожие новости
"Існує небезпека, якщо ми залишимо Україну напризволяще": у Британії розкритикували повільність НАТО"Існує небезпека, якщо ми залишимо Україну напризволяще": у Британії розкритикували повільність НАТО
У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"У Чугуєві окупанти вбили громадянина РФ: фото наслідків удару з "Урагану"
В Україну для ЗСУ прибули новітні дрони-розвідники FLyEye: фотоВ Україну для ЗСУ прибули новітні дрони-розвідники FLyEye: фото
The Hill: Не можна штовхати Україну до мирної угоди з Росією, це шлях до ще більшої війниThe Hill: Не можна штовхати Україну до мирної угоди з Росією, це шлях до ще більшої війни
Окупанти викрали директора школи за відмову підлаштовуватися під російську програму: подробиці з ХерсонщиниОкупанти викрали директора школи за відмову підлаштовуватися під російську програму: подробиці з Херсонщини
Результат вторгнення Путіна в Україну залежить від битви за Херсон — Atlantic CouncilРезультат вторгнення Путіна в Україну залежить від битви за Херсон — Atlantic Council
В ГУР МО розповіли про успішну роботу мережі українських шпигунів у РосіїВ ГУР МО розповіли про успішну роботу мережі українських шпигунів у Росії
У Миколаєві окупанти зруйнували супермаркет: фото наслідків ударуУ Миколаєві окупанти зруйнували супермаркет: фото наслідків удару
Окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. В ОВА розповіли про наслідкиОкупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. В ОВА розповіли про наслідки
Окупанти стали рідше використовувати авіацію та отримали відсіч відразу на кількох напрямках: "З втратами відійшли"Окупанти стали рідше використовувати авіацію та отримали відсіч відразу на кількох напрямках: "З втратами відійшли"
Последние новости
Подгружаем последние новости