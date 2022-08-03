Не лише ракети: в Генштабі розповіли, що з території Білорусі окупанти перекидають в Україну ДРГ

Російські окупаційні війська використовують Білорусь не лише як плацдарм для завдання ракетних ударів по Україні. Звідти росіяни також перекидають на територію України диверсійно-розвідувальні групи. Про це сказано в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 3 серпня.

«На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки Білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки Білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України», – йдеться у повідомленні Генштабу, інформує ZN.ua .