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2022-08-03
Не лише ракети: в Генштабі розповіли, що з території Білорусі окупанти перекидають в Україну ДРГ
Ворог не припиняє вести аеророзвідку позицій ЗСУ на півночі
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська використовують Білорусь не лише як плацдарм для завдання ракетних ударів по Україні. Звідти росіяни також перекидають на територію України диверсійно-розвідувальні групи. Про це
«На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки Білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки Білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України», – йдеться у повідомленні Генштабу, інформує
Юлія Лавришин, ZN.ua