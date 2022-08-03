Кулеба розповів про проблеми зі створенням Спецтрибуналу для РФ за злочини проти України

Глава МЗС закликав усі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу, інформує ZN.ua.

Кулеба розповів про проблеми зі створенням Спецтрибуналу для РФ за злочини проти України
© Офіс президента

Наразі існують деякі проблеми зі створенням Спецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Укрінформу.

Він пояснив, наскільки реально з нинішніми настроями українських партнерів у Європі реалізувати ідею створення Спецтрибуналу для керівництва РФ.

«Тема Трибуналу – це оголений нерв. Будь-яку позицію, в принципі, можна якось закамуфлювати чи розмити. Але незалежно від того, підтримуєш ти Трибунал чи не підтримуєш, ти розумієш, що йдеться про юридичне рішення, де буде зафіксовано, що Владімір Путін є злочинцем і несе відповідальність за накази, в результаті яких загинули десятки тисяч людей», - сказав глава МЗС.

Він пояснив, що союзники України мають занепокоєння з різних причин.

«Не буду приховувати, тут їм страшнувато з різних причин. І з політичних, тому що з 1945 року було лише два таких випадки – Нюрнберг і спроба суду над Мілошевичем, коли європейського лідера судили за злочини під час війни. А практика судити лідера іншої держави, скажімо так, дуже хитка», - додав Кулеба.

По-друге, за його словами, «є клуб фанатів Міжнародного кримінального суду». В його статуті написано, що одним зі злочинів, за які він може судити, є агресія. Але, пояснив глава МЗС, на практиці, суто з юридичних причин, МКС не може застосувати цю статтю конкретно до випадку війни РФ проти України.

«Наші партнери кажуть: «Не треба створювати Трибунал, тому що у нас є МКС, не можна створювати йому альтернативу». А ми кажемо: «Чекайте, що важливіше – інтереси МКС, який не хоче ніяких тимчасових альтернатив собі, чи справедливість, заради якої МКС існує?». Тут у них виникає ступор, тому що вони і за справедливість, і за МКС», - зазначив міністр.

За словами глави МЗС України, існує «проблема інституційного егоїзму і в питанні Міжнародного кримінального суду, і в питанні створення Спецтрибуналу». Однак Кулеба запевнив, що Україна веде роботу і «результат буде».

Міністр закликав усі держави та організації підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

«Цей злочин відбувся, а значить за нього має бути покарання», - наголосив він.

Кулеба зазначив, що для того, аби рухатися далі у цьому напрямі треба подолати озвучені перешкоди.

«Наразі обидві перешкоди залишаються актуальними», - додав глава МЗС.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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