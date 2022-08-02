Прем'єр-міністр Ізраїлю натякнув на ядерний арсенал країни — CNN

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід під час виступу в понеділок натякнув на ядерний арсенал країни, пише CNN.

Виступаючи на заході з нагоди зміни керівництва в Комісії з атомної енергетики країни, Лапід згадав про оборонні та наступальні можливості Ізраїлю, а також про те, що він назвав «іншими можливостями» — що, вочевидь, слід розуміти, як посилання на ядерну зброю.

«Операційна арена в невидимому куполі над нами побудована на оборонних і наступальних можливостях, а також на тому, що іноземні ЗМІ називають «іншими можливостями». Ці інші можливості тримають нас живими і залишатимуть нас живими, поки ми та наші діти тут», – сказав Лапід.

Вважається, що Ізраїль має кількасот одиниць ядерної зброї, яку він почав розробляти в 1960-х роках. На відміну від більшості держав, що мають ядерну зброю, Ізраїль ніколи офіційно не заявляв про її наявність. Натомість він здійснює «політику непрозорості», тобто будучи змушеними говорити про це, ізраїльські лідери воліють робити лише побіжні або неоднозначні згадки про ядерну зброю.

Перша така заява була зроблена на початку 1960-х років тодішнім молодшим міністром оборони Шимоном Пересом, який сказав, що Ізраїль «безумовно не буде першим, хто розмістить ядерну зброю в регіоні».

Нещодавно колишній прем’єр-міністр Ехуд Ольмерт, ймовірно, визнав наявність ядерної зброї, коли вніс Ізраїль разом із Сполученими Штатами, Росією та Францією до переліку країн, які її мають, хоча пізніше він намагався спростувати це твердження.