«Адмірал Кузнєцов» і справді може стати таким, що не має аналогів у світі: експерт висміяв поточне становище російського авіаносця

Ремонт російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов" катастрофічно затягнувся.

Про це пише військово-політичний експерт Олександр Коваленко:

"Тільки більше тижня тому я писав про те, що станом на середину липня авіанесучий крейсер «Адмірал Кузнєцов», який перебуває в ремонті з 2018 року, досі не заведений у сухий док. Але до кінця місяця він все ж таки був розміщений на 35 -му судноремонтному заводі в сухому доці.

З урахуванням того, що «Адмірал Кузнєцов» планували розмістити в сухому доці ще в січні 2022 року, така затримка на більш ніж півроку дуже показова. Але це ще не все.

Розміщення в сухому доці ще не говорить про те, що самі по собі роботи розпочнуться у потрібному обсязі. Особливо зараз, під час масштабних санкцій, що впливають на постачання необхідного для цих робіт обладнання і не лише.

Тобто, за фактом, можна говорити про те, що навіть якщо з серпня і розпочнуться роботи в сухому доці, то вони триватимуть щонайменше до кінця 2022 року, а можливо навіть займуть частину 2023-го.

Нагадаю, що у 2019 році президент Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов заявляв, що проведення ремонтних робіт крейсера “Адмірал Кузнєцов” завершиться у 2021 році. Після цього запевнення, дати неодноразово змінювалися та переносилися, але нас найбільше цікавить саме вона – перша. Сьогодні вона вже не відповідає обіцянці на рік.

Нещодавно я припустив, що ремонт «Кузі», у кращому разі, може завершитися 2025 року. Тобто, «Адмірал Кузнєцов» і справді може стати таким, що не має аналогів у світі ... за тривалістю ремонту. Адже він у ремонті вже перебуває стільки часу, скільки в нормальних розвинених країнах будують новий авіаносець.

Наприклад, серійний авіаносець серії "Німіц" "Джон Стеніс" був побудований за 4 роки, а "Гаррі Трумен" за 5 років.

«Адмірал Кузнєцов» поки що 5-й рік знаходиться лише на ремонті, кінця та краю якому не видно. І не факт, що його взагалі буде завершено. Але це вже зовсім інша історія".