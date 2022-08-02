«Адмірал Кузнєцов» і справді може стати таким, що не має аналогів у світі: експерт висміяв поточне становище російського авіаносця

Адмирал Кузнецов. пожар

Ремонт російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов" катастрофічно затягнувся.

Про це пише військово-політичний експерт Олександр Коваленко:

"Тільки більше тижня тому я писав про те, що станом на середину липня авіанесучий крейсер «Адмірал Кузнєцов», який перебуває в ремонті з 2018 року, досі не заведений у сухий док. Але до кінця місяця він все ж таки був розміщений на 35 -му судноремонтному заводі в сухому доці.

З урахуванням того, що «Адмірал Кузнєцов» планували розмістити в сухому доці ще в січні 2022 року, така затримка на більш ніж півроку дуже показова. Але це ще не все.

Розміщення в сухому доці ще не говорить про те, що самі по собі роботи розпочнуться у потрібному обсязі. Особливо зараз, під час масштабних санкцій, що впливають на постачання необхідного для цих робіт обладнання і не лише.

Тобто, за фактом, можна говорити про те, що навіть якщо з серпня і розпочнуться роботи в сухому доці, то вони триватимуть щонайменше до кінця 2022 року, а можливо навіть займуть частину 2023-го.

адмирал Кузнецов

Нагадаю, що у 2019 році президент Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов заявляв, що проведення ремонтних робіт крейсера “Адмірал Кузнєцов” завершиться у 2021 році. Після цього запевнення, дати неодноразово змінювалися та переносилися, але нас найбільше цікавить саме вона – перша. Сьогодні вона вже не відповідає обіцянці на рік.

Нещодавно я припустив, що ремонт «Кузі», у кращому разі, може завершитися 2025 року. Тобто, «Адмірал Кузнєцов» і справді може стати таким, що не має аналогів у світі ... за тривалістю ремонту. Адже він у ремонті вже перебуває стільки часу, скільки в нормальних розвинених країнах будують новий авіаносець.

Наприклад, серійний авіаносець серії "Німіц" "Джон Стеніс" був побудований за 4 роки, а "Гаррі Трумен" за 5 років.

«Адмірал Кузнєцов» поки що 5-й рік знаходиться лише на ремонті, кінця та краю якому не видно. І не факт, що його взагалі буде завершено. Але це вже зовсім інша історія".

адмирал кузнецов


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Bloomberg: Що Китай може зробити у відповідь на візит Пелосі на Тайвань?Bloomberg: Що Китай може зробити у відповідь на візит Пелосі на Тайвань?
Чеченський батальйон: Відтягнути на себе увагу може лише Ахіллесова п'ята Росії — Північний КавказЧеченський батальйон: Відтягнути на себе увагу може лише Ахіллесова п'ята Росії — Північний Кавказ
У Білорусі почали забирати паспорти під приводом "турботи про працівників": що насправді відбуваєтьсяУ Білорусі почали забирати паспорти під приводом "турботи про працівників": що насправді відбувається
Турбіна для Північного потоку: Шольц стверджує, що таким був план щодо «викриття блефу Путіна»Турбіна для Північного потоку: Шольц стверджує, що таким був план щодо «викриття блефу Путіна»
Польщі та країнам Балтії може загрожувати подальше розширення сфери впливу Росії — ДудаПольщі та країнам Балтії може загрожувати подальше розширення сфери впливу Росії — Дуда
США теж можуть використати ядерну зброю — БлінкенСША теж можуть використати ядерну зброю — Блінкен
Ми ніколи не відступаємо — Байден попередив терористів в усьому світіМи ніколи не відступаємо — Байден попередив терористів в усьому світі
"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією
Зібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступуЗібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступу
Окупанти готують два плацдарми для удару під Харковом: дані та карта американських експертівОкупанти готують два плацдарми для удару під Харковом: дані та карта американських експертів
Последние новости
Подгружаем последние новости