Пелосі назвала мету візиту на Тайвань

Пелосі назвала мету візиту на Тайвань
© depositphotos / Ale_Mi

Голова американської делегації, речниця нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що її візит до Тайбей є свідченням підтримки тайванської демократії з боку Сполучених Штатів.

«Візит нашої делегації на Тайвань підтверджує незмінну відданість Америки підтримці демократії Тайваню, яка стрімко розвивається. Солідарність Америки з народом Тайваню сьогодні важлива як ніколи, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією», - написала політик у Twitter.

Пелосі нагадала, що її візит не суперечить зовнішній політиці США, політиці одного Китаю і американо-китайському комюніке 1979 року. До неї Тайвань вже відвідували делегації Конгресу, нагадала Пелосі.

На цьому сайті є один з several congressional delegations до Taiwan – і це в будь-якому випадку суперечки з Великобританією, що керується тайванськими відносинами з 1979, US-China Joint Communiques and Six Assurances.

- Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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