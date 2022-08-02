Війська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в Хрустальному

Російські окупаційні війська намагаються приховати свої втрати після удару українських військових по готелю в тимчасово окупованому РФ Хрустальному (раніше місто мало назву Красний Луч - ред.). Там знаходився підрозділ окупаційних військ, інформує ГУР у Telegram.

"Ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість, проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців», — наголосили в розвідці.

Більшість поранених окупантів було відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону.