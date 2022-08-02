Війська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в Хрустальному

Більшість поранених окупантів було відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону, інформує ZN.ua.

Війська РФ намагаються приховати втрати після удару ЗСУ по готелю в Хрустальному
© стоп-кадр

Російські окупаційні війська намагаються приховати свої втрати після удару українських військових по готелю в тимчасово окупованому РФ Хрустальному (раніше місто мало назву Красний Луч - ред.). Там знаходився підрозділ окупаційних військ, інформує ГУР у Telegram.

"Ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість, проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців», — наголосили в розвідці.

Більшість поранених окупантів було відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону.

Після знищення фактів удару ЗСУ, окупанти почали поширювати дезінформацію, що нібито всі війська РФ встигли заздалегідь виїхати з готелю та ніхто з них не постраждав внаслідок обстрілу.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"Резніков про новий пакет військової допомоги від США: "Українські артилеристи готові перетворити ніч на день"
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»В Сербії заговорили про «денацифікацію Балкан»
Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростилиЗагальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили
Блок рекламы


Похожие новости
Звільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заявЗвільнення та ризик депортації: в Естонії росіянку поставили на місце після шалених заяв
Полонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – МамедовПолонені «азовці» можуть втратити імунітет комбатанта – Мамедов
Війська РФ хочуть провести рок-концерт на "Азовсталі"Війська РФ хочуть провести рок-концерт на "Азовсталі"
"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки"Вони нам обіцяли": сім'ї полонених "азовців" вимагають відповіді від ООН, терпець урвався після Оленівки
Окупанти знищили гуртожиток у Миколаєві: фото та відео наслідків ранкового ударуОкупанти знищили гуртожиток у Миколаєві: фото та відео наслідків ранкового удару
Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"Російські війська можуть піти на прорив на південному напрямку – ОК "Південь"
Росіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантівРосіяни їдуть до України за смертю: свіжі дані про втрати окупантів
Напружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороніНапружена ситуація на півдні: росіяни перекидають війська та шукають слабкі місця в обороні
Cолдати РФ з тюрми "ЛНР" скаржаться на командирів після запроторення за ґратиCолдати РФ з тюрми "ЛНР" скаржаться на командирів після запроторення за ґрати
Окупанти випадково підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами: "Одразу після вибуху ешелон..."Окупанти випадково підірвали власний потяг з технікою та боєприпасами: "Одразу після вибуху ешелон..."
Последние новости
Подгружаем последние новости