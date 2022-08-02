Російська акторка Шукшина закликала доносити в ФСБ на людей, які слухають українські пісні в РФ

Російська акторка Марія Шукшина, яка відкрито підтримує військове вторгнення Росії в Україну, закликала писати доноси на мешканців РФ , які слухають пісні українських виконавців, зокрема Софії Ротару та Вєрки Сердючки, інформує Апостроф .

На таку заяву пропутінську артистку підштовхнули "небайдужі росіяни", які минулими вихідними зіткнулися в Москві з "огидним видовищем", пише "Комсомольська правда".

Фото: kino-teatr.ru

"По Москві-ріці в центрі курсують кораблики. З палуб лунає різна розважальна поп-музика. Люди танцюють. І все нічого, але танці під Сердючку та "Червону руту" виглядають глузуванням, потворною, кривою", "Танці під Сердючку та Ротару виглядають недоречно і некоректно. Для когось танці під Сердючку, в принципі, можуть стати провокаційною дискримінацією образу російської людини", - процитувала заслужена артистка РФ повідомлення підписників.

Шукшина подякувала "патріотам" за пильність і заявила, що вважає цей випадок "неабияким", оскільки на повну силу йде "війна культурних кодів". "В умовах воєнного часу пропоную звертатися до федеральної служби безпеки", - зазначила російська акторка.