Російська акторка Шукшина закликала доносити в ФСБ на людей, які слухають українські пісні в РФ

Російська акторка Марія Шукшина, яка відкрито підтримує військове вторгнення Росії в Україну, закликала писати доноси на мешканців РФ, які слухають пісні українських виконавців, зокрема Софії Ротару та Вєрки Сердючки, інформує Апостроф.

На таку заяву пропутінську артистку підштовхнули "небайдужі росіяни", які минулими вихідними зіткнулися в Москві з "огидним видовищем", пише "Комсомольська правда".

Фото: kino-teatr.ru

"По Москві-ріці в центрі курсують кораблики. З палуб лунає різна розважальна поп-музика. Люди танцюють. І все нічого, але танці під Сердючку та "Червону руту" виглядають глузуванням, потворною, кривою", "Танці під Сердючку та Ротару виглядають недоречно і некоректно. Для когось танці під Сердючку, в принципі, можуть стати провокаційною дискримінацією образу російської людини", - процитувала заслужена артистка РФ повідомлення підписників.

Шукшина подякувала "патріотам" за пильність і заявила, що вважає цей випадок "неабияким", оскільки на повну силу йде "війна культурних кодів". "В умовах воєнного часу пропоную звертатися до федеральної служби безпеки", - зазначила російська акторка.


Наталка Лавринець, Апостроф





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