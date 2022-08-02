Чеченський батальйон: Відтягнути на себе увагу може лише Ахіллесова п'ята Росії — Північний Кавказ

Там вважають, що для України життєво важливим питанням є визнання Ічкерії, інформує ZN.ua.

Прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв вважає, що лише ситуація в Чечні, на Північному Кавказі, може відтягнути на себе частину російських військ.

"Є народи на території РФ, які б хотіли незалежності - це Північний Кавказ. Це Ахіллесова п'ята Росії. Найбільше, хто хоче незалежності - це ті, хто відчув на собі війну. Це чеченці, дагестанці, інгуші. Сьогодні потрібно з ними працювати - це історичний шанс, щоб від'єднатися та боротися за незалежність. Потрібна інформаційна підтримка, підтримка Заходу, в тому числі й України. Треба підіймати архіви, показувати людям, що їх завжди пригнічували", - пояснив він під час ефіру на "Еспресо".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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