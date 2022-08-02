Окупанти знищили гуртожиток у Миколаєві: фото та відео наслідків ранкового удару

2 серпня, у вівторок, російське окупаційне військо вчергове обстріляло Миколаїв. Одне з влучань зруйнувало гуртожиток, а його охоронець отримав контузію, інформує Апостроф.

Про це повідомили в місцевому ЗМІ НикВести.

Ворожа ракета поцілила в центральну частину будівлі - прямо над входом. Унаслідок вибуху п'ятиповерховий гуртожиток знищений: дах і стіни обвалилися, вікна вибито. Охоронець перебував у гуртожитку в момент російської ракетної атаки, через що отримав контузію.

Крім того, пошкоджень зазнали будинки, які знаходяться поруч із гуртожитком миколаївського університету.

Російські окупанти цілеспрямовано знищують цивільні об'єкти в Україні, зокрема, житлові будинки, гуртожитки й заклади освіти, щоб українці чимдовше не змогли повернутися додому.


Ліза Бровко, Апостроф





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