Американський посадовець розкрив деталі спецоперації зі знищення лідера Аль-Каїди

Удар американського безпілотника, яким було знищено лідера Аль-Каїди Аймана аль-Завахірі на власному балконі в Кабулі, став результатом реалізації кількамісячної секретної операції президента Байдена та групи його радників, повідомляє CNN.

Про план з нейтралізації Завахірі було поінформовано дуже вузьке коло осіб. Для підготовки спецоперації навіть сконструювали зменшену копію будинку терориста.

Деталі спецоперації та її планування розкрив високопосадовець адміністрації.

Зокрема, за його словами, у квітні розвідка США зафіксувала Завахірі в безпечному будинку в Кабулі. Американським чиновникам було відомо про мережу підтримки лідера терористів у столиці Афганістану. Упродовж кількох місяців, за допомогою кількох розвідувальних джерел, вони ідентифікували його дружину, доньку та онуків.

Жінки використовували надзвичайні засоби безпеки, щоб ніхто не простежив за ними до місця розташування лідера Аль-Каїди. Сам Завахірі жодного разу не залишав місце перебування.

За кілька місяців ретельного спостереження офіційні особи США встановили, що Завахірі періодично перебував на балконі упродовж тривалого часу.

Одночасно розвідка США продовжувала стеження за його діяльністю та аналізувала конструкцію будівлі, аби при усуненні терориста зберегти її максимально неушкодженою та уникнути жертв серед цивільних, зокрема і членів родини Завахірі.

Позаяк будівля розташована в жилому кварталі в центрі Кабула, спецслужби мусили зважати на це і забезпечити максимально ретельне планування операції

1 липня президент США Джо Байден зібрав для наради ключових чиновників національної безпеки в ситуаційній кімнаті Білого дому.

Байден був «глибоко занурений у розвідувальні дані», сказав високопоставлений чиновник.

Особливий його інтерес викликала зменшена модель будинку Завахірі, яку співробітники розвідки побудували і привезли в Білий дім для огляду президента. Байдена цікавили всі деталі: від матеріалів, з яких збудований будинок терориста, розташування кімнат та вікон, до впливу освітлення будівлі та погоди на майбутню спецоперацію.

«Байден був особливо зосереджений на забезпеченні зведення до мінімуму ризику жертв серед цивільного населення», — підкреслив чиновник.

Паралельно із технічним плануванням спецоперації, юридичний відділ Білого Дому вивчав та аналізував пов’язані із Завахірі розвіддані, аби мати правове підґрунтя для спецоперації.

Остання нарада відбулася 25 липня, коли Байден перебував на самоізоляції через COVID-19. Після детального обговорення він санкціонував «точковий авіаудар», щоб знищити ціль.

Через п'ять днів дві ракети Hellfire були випущені по балкону будинку лідера терористів у Кабулі. Кілька розвідувальних джерел підтвердили вбивство Завахірі. Члени його родини, які перебували в інших частинах будинку, не постраждали.

Коментуючи вдалу спецоперацію, Джо Байден зробив попередження Аль-Каїді та іншим терористичним групам у всьому світі.

Як відомо, Айман аль-Завахірі спільно із засновником угруповання Аль-Каїда Усамою бен Ладеном планував теракти 11 вересня 2001 року.

Нагадаємо, того дня група з 19 терористів захопила в США чотири пасажирські літаки, два з яких згодом врізалися в вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Ще один протаранив будівлю Пентагону неподалік від американської столиці, а четвертий впав поблизу міста Шанксвілл в штаті Пенсільванія після того, як пасажири і екіпаж спробували знешкодити терористів.

Під час терактів загинули понад 2,9 тисяч осіб, відповідальність за них взяла на себе терористична організація «Аль-Каїда».