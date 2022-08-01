"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією

Олексій Данилов

Секретар РНБУ зробив нову заяву про відновлення переговорів України та росії.

Україна може повернутися до теми переговорів із країною-агресором росією лише після деокупації всіх територій країни. Про це заявив у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

За його словами, Україна військовим шляхом звільнить усі захоплені росією території. У цьому сумніваються лише "корисні ідіоти" путіна на Заході, які підхоплюють наратив кремлівської пропаганди.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це помилка! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", – написав Данилов.

Алексей Данилов

Зазначимо, що наприкінці липня президент України Володимир Зеленський озвучив критичні терміни визволення окупованих територій. За його словами, це потрібно зробити протягом 3-6 тижнів.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ одне за одним звільняють населені пункти на Херсонщині, тому мешканців закликали евакуюватися до безпечніших регіонів. За словами виконувача обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія, він рекомендує евакуюватися до звільнення області.

Херсон - Украина


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Україна та США обговорили потреби ЗСУ у новому форматіУкраїна та США обговорили потреби ЗСУ у новому форматі
Україна отримала нову партію РСЗВ HIMARSУкраїна отримала нову партію РСЗВ HIMARS
Зібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступуЗібрати війська за ніч та почати вторгнення: експерт розповів, наскільки швидко армія Білорусі може підготуватися до наступу
Війська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідкаВійська РФ можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні у разі необхідності – розвідка
Якщо їх випустять у Крим — вони втечуть: Хлань розповів, про «ротацію» військових в російській арміїЯкщо їх випустять у Крим — вони втечуть: Хлань розповів, про «ротацію» військових в російській армії
«Капітуляції не буде, Сербія переможе»: президент Вучич звернувся до нації«Капітуляції не буде, Сербія переможе»: президент Вучич звернувся до нації
Вадатурський збирався до Туреччини для переговорів по зерну – голова Миколаївської облрадиВадатурський збирався до Туреччини для переговорів по зерну – голова Миколаївської облради
Колишній поліцейський передавав окупантами дані про розміщення ЗСУ у ХарковіКолишній поліцейський передавав окупантами дані про розміщення ЗСУ у Харкові
Папа Римський може відійти від справ після візиту до КиєваПапа Римський може відійти від справ після візиту до Києва
Україна отримала норвезькі бронемашини IVECO LAV III: у чому їхня особливістьУкраїна отримала норвезькі бронемашини IVECO LAV III: у чому їхня особливість
Последние новости
Подгружаем последние новости