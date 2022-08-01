"Можемо і зробимо": Данилов розповів, коли Україна може повернутися до переговорів із росією

Секретар РНБУ зробив нову заяву про відновлення переговорів України та росії.

Україна може повернутися до теми переговорів із країною-агресором росією лише після деокупації всіх територій країни. Про це заявив у Twitter секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов.

За його словами, Україна військовим шляхом звільнить усі захоплені росією території. У цьому сумніваються лише "корисні ідіоти" путіна на Заході, які підхоплюють наратив кремлівської пропаганди.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це помилка! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти", – написав Данилов.

Зазначимо, що наприкінці липня президент України Володимир Зеленський озвучив критичні терміни визволення окупованих територій. За його словами, це потрібно зробити протягом 3-6 тижнів.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ одне за одним звільняють населені пункти на Херсонщині, тому мешканців закликали евакуюватися до безпечніших регіонів. За словами виконувача обов'язків голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія, він рекомендує евакуюватися до звільнення області.