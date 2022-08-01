РФ не пускає Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці, тому що не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні – Мамедов

Росія намагається перекласти вину на ЗСУ, але всі її «аргументи» не витримують критики, інформує ZN.ua.

Росія не пускає Червоний Хрест на місце вбивста росіянами українських військовополонених в Оленівці на Донеччині, тому що не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні, заявив ексзаступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у Twitter.

«Що означає відмова Червоному Хресту в доступі до місця трагедії в Оленівці, незважаючи на зобов'язання за Женевськими конвенціями, скажіть? Очевидно, це незацікавленість Росії в об'єктивному розслідуванні», – пише він.

Мамедов підкреслює, що у будь-якому випадку необхідно провести ретельне розслідування.

«Навіть без доступу до місця ймовірного злочину для розслідування можна використовувати методи цифрової криміналістики. Тепер численні факти вказують на те, що російська версія удару HIMARS тріщить по швах: шкода від удару HIMARS була б набагато більшою; фотографії «уламків», які розповсюджує російська пропаганда, використовували раніше для інших інфоприводів; постраждали лише українські військовополонені; за фотографіями журналіста Bellingcat Еліота Хіггінса можна припустити, що 18-21 липня на території в'язниці з’явилися нові вириті могили», - пояснив Мамедов.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повісткаМобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Били по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами МарганцяБили по лікарні, дитсадку та житлових будинках: фото наслідків обстрілу росіянами Марганця
Британія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема ФіліпсаБританія ввела санкції проти кремлівського пропагандиста Грема Філіпса
Російські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохідРосійські військові викрали у Херсоні пасажирський теплохід
Роль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідкаРоль ПВК "Вагнера" в Україні суттєво відрізняється від Сирії — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Трагедія в Оленівці – США домагатимуться покарання для усіх причетнихТрагедія в Оленівці – США домагатимуться покарання для усіх причетних
ЗСУ отримають ще більше німецької зброї: у тому числі засоби ядерного, біо- та хімзахистуЗСУ отримають ще більше німецької зброї: у тому числі засоби ядерного, біо- та хімзахисту
Супутникові знімки Maxar доводять, що українських полонених в Оленівці вбили росіяниСупутникові знімки Maxar доводять, що українських полонених в Оленівці вбили росіяни
Окупанти не пустили Червоний Хрест на місце трагедії в ОленівціОкупанти не пустили Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці
Британський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в ОленівціБританський депутат закликав видворити російських дипломатів після твіта про теракт в Оленівці
Путін програє і воює лише тому, що не воювати було б ганебно — професор Єльського університетуПутін програє і воює лише тому, що не воювати було б ганебно — професор Єльського університету
Спрацювали халтурно: пропаганду Кремля спіймали на фотофейку щодо "удару ЗСУ" по ОленівціСпрацювали халтурно: пропаганду Кремля спіймали на фотофейку щодо "удару ЗСУ" по Оленівці
Вбивство військовополонених у Оленівці: родичі звернулися до всього світу та провели акцію у КиєвіВбивство військовополонених у Оленівці: родичі звернулися до всього світу та провели акцію у Києві
Трагедія в Оленівці потребує розслідування — посол БританіїТрагедія в Оленівці потребує розслідування — посол Британії
Удар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISWУдар по колонії в Оленівці: пошкодження від пожежі не притаманні для HIMARS – звіт ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости