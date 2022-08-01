РФ не пускає Червоний Хрест на місце трагедії в Оленівці, тому що не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні – Мамедов

Росія не пускає Червоний Хрест на місце вбивста росіянами українських військовополонених в Оленівці на Донеччині, тому що не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні, заявив ексзаступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов у Twitter .

«Що означає відмова Червоному Хресту в доступі до місця трагедії в Оленівці, незважаючи на зобов'язання за Женевськими конвенціями, скажіть? Очевидно, це незацікавленість Росії в об'єктивному розслідуванні», – пише він.

Мамедов підкреслює, що у будь-якому випадку необхідно провести ретельне розслідування.

«Навіть без доступу до місця ймовірного злочину для розслідування можна використовувати методи цифрової криміналістики. Тепер численні факти вказують на те, що російська версія удару HIMARS тріщить по швах: шкода від удару HIMARS була б набагато більшою; фотографії «уламків», які розповсюджує російська пропаганда, використовували раніше для інших інфоприводів; постраждали лише українські військовополонені; за фотографіями журналіста Bellingcat Еліота Хіггінса можна припустити, що 18-21 липня на території в'язниці з’явилися нові вириті могили», - пояснив Мамедов.