Держенергонагляд нагадав про смертельну небезпеку риболовлі поблизу ЛЕП

ЛЕП в Україні часто знаходяться поруч з водоймами.

Держенергонагляд нагадав про смертельну небезпеку риболовлі поблизу ЛЕП
© rivnefish.com

Держенергонагляд нагадав любителям риболовлі про дотримання правил перебування поблизу повітряних ліній електропередачі (ЛЕП), оскільки вони часто знаходяться біля водойм.

Як повідомляє "Урядовий портал", при переміщеннях під повітряними лініями смертельно небезпечно підіймати вудки та нести їх на плечі. Щоб уникнути наближення і випадкового дотику до проводів слід переносити вудилище, опустивши його паралельно землі.

Також смертельно небезпечною може бути риболовля під час грози, особливо в охоронних зонах ЛЕП. Вудка, яка є провідником струму, може акумулювати електричні заряди та притягувати удар блискавки.

"Сучасні вудки виробляються із вуглепластику – матеріалу, який є провідником електричного струму. Підвищена вологість поблизу водойм створює небезпеку для життя навіть при наближенні до дротів діючої електролінії. Незважаючи на те, що на сучасних вудках нанесений попереджувальний знак, а у паспортах чи супровідних документах пишуть про неприпустимість використання їх поблизу ЛЕП, рибалки нехтують цими правилами безпеки та продовжують рибалити поряд із ЛЕП", - йдеться в повідомленні.

Держенергонагляд звертається з проханням дотримуватися простих правил під час риболовлі, а саме:

  • будьте уважними самі та нагадуйте іншим рибалкам про небезпеку поблизу ЛЕП;
  • уникайте вилову риби в охоронних зонах електричних мереж, під проводами ЛЕП;
  • дотримуйтеся вимог попереджувальних та заборонних плакатів, якими позначені місця заборони риболовлі в охоронних зонах ЛЕП.

Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» встановлено охоронні зони електричних мереж, а саме: до 1 кВ – 2 м; до 20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ - 20 м; 150, 220 кВ – 25 м; 330, 400, 500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м.

Відповідно до пункту 9 Правил, забороняється риболовля у межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв.

Також наказом Міністерства праці і соціальної політики України затверджено «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», відповідно до яких встановлено припустимі відстані від людини у будь-якому її положенні та застосувань, що нею використовуються, до струмовідних частин, що перебувають під напругою, не менше ніж: до 1 кВ – 0,6 м; 6 – 35 кВ – 0,6 м; 110 кВ – 1 м; 150 кВ – 1,5 м; 220 кВ – 2 метри.

За матеріалами: Урядовий портал /

Лія Ільченко, ZN.ua





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