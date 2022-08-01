Держенергонагляд нагадав про смертельну небезпеку риболовлі поблизу ЛЕП
ЛЕП в Україні часто знаходяться поруч з водоймами.
Держенергонагляд нагадав любителям риболовлі про дотримання правил перебування поблизу повітряних ліній електропередачі (ЛЕП), оскільки вони часто знаходяться біля водойм.
Як
Також смертельно небезпечною може бути риболовля під час грози, особливо в охоронних зонах ЛЕП. Вудка, яка є провідником струму, може акумулювати електричні заряди та притягувати удар блискавки.
"Сучасні вудки виробляються із вуглепластику – матеріалу, який є провідником електричного струму. Підвищена вологість поблизу водойм створює небезпеку для життя навіть при наближенні до дротів діючої електролінії. Незважаючи на те, що на сучасних вудках нанесений попереджувальний знак, а у паспортах чи супровідних документах пишуть про неприпустимість використання їх поблизу ЛЕП, рибалки нехтують цими правилами безпеки та продовжують рибалити поряд із ЛЕП", - йдеться в повідомленні.
Держенергонагляд звертається з проханням дотримуватися простих правил під час риболовлі, а саме:
- будьте уважними самі та нагадуйте іншим рибалкам про небезпеку поблизу ЛЕП;
- уникайте вилову риби в охоронних зонах електричних мереж, під проводами ЛЕП;
- дотримуйтеся вимог попереджувальних та заборонних плакатів, якими позначені місця заборони риболовлі в охоронних зонах ЛЕП.
Нагадаємо, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони електричних мереж» встановлено охоронні зони електричних мереж, а саме: до 1 кВ – 2 м; до 20 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ - 20 м; 150, 220 кВ – 25 м; 330, 400, 500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м.
Відповідно до пункту 9 Правил, забороняється риболовля у межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв.
Також наказом Міністерства праці і соціальної політики України затверджено «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», відповідно до яких встановлено припустимі відстані від людини у будь-якому її положенні та застосувань, що нею використовуються, до струмовідних частин, що перебувають під напругою, не менше ніж: до 1 кВ – 0,6 м; 6 – 35 кВ – 0,6 м; 110 кВ – 1 м; 150 кВ – 1,5 м; 220 кВ – 2 метри.