Українські військові знищили близько 15 складів боєприпасів окупантів на півдні України

ЗСУ завдають ударів по живій силі, техніці військ РФ.

Збройні сили України за останні тижні знищили близько 15 складів боєприпасів російських військових на півдні України, заявила начальниця координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує "Радіо Свобода".

"Використання цих систем (систем С-300. - ред.)свідчить про те, що ворогу не вистачає боєприпасів, оскільки наші вогневі ураження по складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях досить потужні були минулі два-три тижні. Близько 15 складів тільки в нашій операційній зоні було знищено", - наголосила Гуменюк.


Анна Конюченко, ZN.ua





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