Загальна мобілізація: бронювання ІТ-спеціалістів спростили

Українські ІТ-спеціалісти набагато швидше проходитимуть процедуру бронювання від мобілізації. Для них бронювання проходитиме в автоматичному режимі і без бюрократичної тяганини. При цьому для ФОПів загальна мобілізація залишається обов'язковою, і вони за законом бронюванню не підлягають.

Про це розповіла голова проектного офісу Дія.City Мінцифри Наталія Денікєєва.

"Я сподіваюся, що орієнтовно через два тижні буде прийнята нова постанова з новим порядком, де буде вказано, що бронювання – це не тільки для тих компаній, які мають мобілізаційні завдання, але й для тих, хто працює, сплачує податки, продовжує отримувати валютну виручку" , – повідомила Денікєєва.

З початку війни було подано близько 20 тисяч заявок на бронювання ІТ-спеціалістів. Але при цьому поки що отримали броню лише близько 2 тисяч працівників "цифрового фронту". Почасти такий розрив у цифрах пов'язаний із повільністю процедури звірки документів, що проводиться вручну. Зазвичай ця процедура триває щонайменше три тижні. Тепер заявки на бронювання подаватимуться через Дію, і вся звірка документів проводитиметься автоматично. Це дозволить скоротити процес бронювання до одного тижня.

Таким чином, ІТ-фахівці спростили для себе процедуру бронювання завдяки диджиталізації процесу.

Водночас, окреме бронювання від мобілізації ФОПів поки що законом не передбачено, хоча підприємці й домагаються цього.

"Ми розуміємо, що величезна кількість фахівців є "фопами", але, згідно з чинним законодавством України, ФОП не можуть бути заброньовані. Це може бути аргументом для працівників вступу до "Дія.City" та підписання гіг-контракту", - додала Наталія Денікєєва.

Нагадаємо, Рада розширила список громадян, які не підлягають мобілізації. Наразі ця норма поширюється на українців, близькі родичі яких загинули під час російсько-української війни, а також під час АТО/ООС.