Мобілізація в Україні: коли відстрочка від призову може бути анульована

Українці мають право на отримання відстрочки від мобілізації, проте навіть за наявності документа громадянам можуть вручити повістку до військкомату. Відстрочку можуть анулювати за певних обставин. Юрист Ростислав Кравець нагадав, у яких випадках це може статися.

Так, згідно з п.12 Порядку бронювання військовозобов'язаних , відстрочка підлягає анулюванню у разі:

закінчення строку її дії;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період уповноваженим органом;

ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи та організації.

Навіть якщо відстрочку не анулювали і громадянину прийшов повістка у військкомат, юрист радить не ігнорувати її, і прийти на ВЛК. Комісії слід пред'явити свою відстрочку та перелік документів, що підтверджують право на неї.

У центр комплектації потрібно подати письмову заяву з документами, які дають право на відстрочку.

"Якщо у вас зараз є вже право на відстрочку, я радив би заздалегідь направити таку заяву для отримання відстрочки від мобілізації, не чекаючи, коли вам вручать повістку", - зазначив юрист.

Також він порадив особам, яких змусили незаконно проходити ВЛК, а вони мають право на відстрочку, вимагати адвоката.

Раніше повідомлялося, що Генштаб ввів заборону на бронювання від мобілізації для низки фахівців.