Безповоротні втрати російської армії в живій силі сягають вже понад 41 тисяча – Генштаб

Найбільших втрат російські сили зазнали на донецькому та криворізькому напрямках. Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо орієнтовних втрат противника за 159 днів повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, за добу підтверджено ліквідацію 40 одиниць техніки ворога та близько двохсот осіб, а саме:

особового складу - близько 41030 (+200) осіб;

танків ? 1768 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин ? 4011 (+7) одиниць;

артилерійських систем – 932 (+16) одиниць;

РСЗВ - 259 (+0) одиниць;

засоби ППО - 117 (+0) одиниць;

літаків – 223 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 190 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1) одиниць;

крилаті ракети - 174 (+0) одиниць;

кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) одиниць;

спеціальна техніка - 82 (+2) одиниць.