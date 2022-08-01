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2022-08-01
Безповоротні втрати російської армії в живій силі сягають вже понад 41 тисяча – Генштаб
За добу ЗСУ ліквідували 40 одиниць військової техніки противника та близько 200 військовослужбовців, інформує
© прес-служби Міноборони України
Найбільших втрат російські сили зазнали на донецькому та криворізькому напрямках.
Зокрема, за добу підтверджено ліквідацію 40 одиниць техніки ворога та близько двохсот осіб, а саме:
- особового складу - близько 41030 (+200) осіб;
- танків ? 1768 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин ? 4011 (+7) одиниць;
- артилерійських систем – 932 (+16) одиниць;
- РСЗВ - 259 (+0) одиниць;
- засоби ППО - 117 (+0) одиниць;
- літаків – 223 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 190 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1) одиниць;
- крилаті ракети - 174 (+0) одиниць;
- кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) одиниць;
- спеціальна техніка - 82 (+2) одиниць.
Генеральний штаб ЗСУ
Дар’я Кєпова, ZN.ua