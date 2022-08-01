Безповоротні втрати російської армії в живій силі сягають вже понад 41 тисяча – Генштаб

За добу ЗСУ ліквідували 40 одиниць військової техніки противника та близько 200 військовослужбовців, інформує ZN.ua.

Безповоротні втрати російської армії в живій силі сягають вже понад 41 тисяча – Генштаб
© прес-служби Міноборони України

Найбільших втрат російські сили зазнали на донецькому та криворізькому напрямках. Генеральний штаб ЗСУ опублікував оновлені дані щодо орієнтовних втрат противника за 159 днів повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, за добу підтверджено ліквідацію 40 одиниць техніки ворога та близько двохсот осіб, а саме:

  • особового складу - близько 41030 (+200) осіб;
  • танків ? 1768 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин ? 4011 (+7) одиниць;
  • артилерійських систем – 932 (+16) одиниць;
  • РСЗВ - 259 (+0) одиниць;
  • засоби ППО - 117 (+0) одиниць;
  • літаків – 223 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 190 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 736 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети - 174 (+0) одиниць;
  • кораблі /катери - 15 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2912 (+10) одиниць;
  • спеціальна техніка - 82 (+2) одиниць.

Генеральний штаб ЗСУ


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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