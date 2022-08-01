Окупанти готуються рушити на Харків: з'ясувалося, чи мають вони шанси на успіх.

Окупанти, ймовірно, створюють умови для наступу на захід у напрямку Харкова.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни.

За їхніми даними, російські війська кілька місяців утримували позиції в районі Балаклії та Великої Камишевахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступу.

Крім того, повідомляється, що окупанти можуть використати свої позиції в районі Балаклії, щоб відновити штурм Харкова з південного сходу. Втім, аналітики вбачають успіхи цих намірів малоймовірними.

«Вкрай малоймовірно, що російські сили захоплять Харківську область чи Харків, враховуючи темпи просування на Донбасі та проблеми з формуванням сил та тиловим забезпеченням», - констатують у повідомленні.

Також повідомляється, що ISW раніше оцінював, що президент росії володимир путін, можливо, наказав російським військам взяти Харків та неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Російські сили також можуть проводити провокаційні атаки, щоб запобігти контрнаступу українських військ.

Тим часом стало відомо, що росіяни завдали вночі нових ракетних ударів по Харкову.

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, удар припав по Салтівському району міста.

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих цивільних.

Синєгубов закликав мешканців міста перебувати у укриттях.