«Вадатурського зробили конкретною ціллю»: в ОПУ відреагували на загибель аграрія

Росія продовжує кампанію терору, щоб змусити українців здатися, інформує ZN.ua.

«Вадатурського зробили конкретною ціллю»: в ОПУ відреагували на загибель аграрія
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Загибель президента аграрної компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського та його дружини внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва – не випадковість, а продумане й організоване умисне вбивство, вважає радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

«Точне влучання ракети не просто в будинок, а в конкретне крило — спальню – не залишає сумнівів у наведенні та корегуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю», - пише Подоляк.

На його думку, вбивство одного з найбільших аграріїв країни та ключової людини у регіоні вписується у логіку розв’язаної росіянами кампанії терору, метою якої є залякати, дестабілізувати та зламати українське суспільство.

Елементами цієї кампанії також є поширення відео знущань окупантів над полоненими військовими, обстріл Вінниці та трагедія в Оленівці.

«В історії ще не було випадку, коли терористи змусили б когось здатися. Росія зробила величезну помилку, ставши на цю слизьку стежку», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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