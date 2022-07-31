РФ стягує інженерні війська в Херсонську область

Окупанти почали стягувати інженерну техніку після того, як ЗСУ завдали ударів по переправах і мостах в Херсонській області, інформує ZN.ua.

РФ стягує інженерні війська в Херсонську область
© Getty Images

Війська РФ активно перекидають інженерну техніку в тимчасово окуповану РФ Херсонську область. Це відбувається після того, як ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту у Херсоні, зазначив депутат Херсонської обласної ради, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Тимчасово окупованою Херсонщиною спостерігається посилений рух техніки росіян. Але женуть передусім інженерні війська, наприклад, екскаватори на базі "Уралу" тощо. Це означає, що мости і ЗСУ суттєво зіпсували положення орків в області", - наголосив Хлань у Facebook.


Анна Конюченко, ZN.ua





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