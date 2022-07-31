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2022-07-31
Окупанти зранку обстріляли Сумщину. В одній з громад пів сотні прильотів
Дмитро Живицький повідомив про пожежу на місцевій фермі, інформує
© Дмитро Живицький Сумська ОВА/Telegram
Зранку, 31 липня, російські окупанти обстріляли Сумщину. В одній із громад області зафіксовано 50 прильотів,
«Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа», – зазначив Живицький.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.
Юлія Москаленко, ZN.ua