Окупанти зранку обстріляли Сумщину. В одній з громад пів сотні прильотів

Зранку, 31 липня, російські окупанти обстріляли Сумщину. В одній із громад області зафіксовано 50 прильотів, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Близько пів на шосту ранку росіяни відкрили масований вогонь з мінометів та ствольної артилерії по нашій Миропільській громаді. Понад 50 прильотів. Ворожі снаряди потрапили у місцеву ферму, вирує пожежа», – зазначив Живицький.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.