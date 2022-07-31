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2022-07-31
Росію можуть визнати спонсором тероризму: Конгрес США готує критерії
Конгрес США встановить критерії визнання держави спонсором тероризму, повідомила в етері телемарафону офіційна представниця Державного департаменту США Андреа Калан.
«Коли йдеться про контртероризм, як сказав держсекретар Блінкен, існують певні критерії, і нам потрібно дотримуватися цих критеріїв, щоб визнати країну спонсором тероризму. Наш Конгрес встановить ці критерії», -
За словами представниці, статус держави-спонсора тероризму навряд чи дозволить посилити вже введені проти Росії санкції.
«Ті санкції, ті сильні санкції, які вже працюють, вони дуже схожі на санкції, передбачені статусом держави-спонсора тероризму», - додала Калан.
Ольга Чекіс, ZN.ua