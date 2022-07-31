Путін затвердив нову Морську доктрину РФ, основними «загрозами» назвав США та НАТО

Президент РФ Владімір Путін затвердив нову Морську доктрину. Основними загрозами для РФ назвав «курс США на домінування у Світовому океані та зростання активності НАТО». Про це повідомляють росЗМІ.

Серед іншого, нова доктрина передбачає активізацію морської діяльності РФ на архіпелагах Шпіцберген, Земля Франца Йосипа, Нова Земля та острові Врангеля.

У новій доктрині позначені «кордони та зони національних інтересів» РФ , насамперед — в Арктиці, Чорному, Охотському та Беринговому морях.

«Визначальним чинником у відносинах РФ із НАТО є неприйнятність просування інфраструктури Альянсу до кордонів країни», - йдеться у новій доктрині РФ .

Крім того, передбачається «посилення угруповань сил Чорноморського флоту та розвиток їхньої інфраструктури в Криму, збільшення частки суден, що плавають під прапором Росії та будівництво нових портових комплексів у Балтійському морі».

Росія планує розширити взаємодію з Іраном, Іраком та Саудівською Аравією, а також військово-морське співробітництво з Індією.

Під час свого виступу Путін також пригрозив, що найближчими місяцями ЗС Росії отримають гіперзвукові комплекси «Циркон».