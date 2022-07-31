Путін затвердив нову Морську доктрину РФ, основними «загрозами» назвав США та НАТО
У новій доктрині позначені «кордони та зони національних інтересів» РФ, інформує
Президент РФ Владімір Путін затвердив нову Морську доктрину. Основними загрозами для РФ назвав «курс США на домінування у Світовому океані та зростання активності НАТО». Про це
Серед іншого, нова доктрина передбачає активізацію морської діяльності РФ на архіпелагах Шпіцберген, Земля Франца Йосипа, Нова Земля та острові Врангеля.
У новій доктрині позначені «кордони та зони національних інтересів» РФ, насамперед — в Арктиці, Чорному, Охотському та Беринговому морях.
«Визначальним чинником у відносинах РФ із НАТО є неприйнятність просування інфраструктури Альянсу до кордонів країни», - йдеться у новій доктрині РФ.
Крім того, передбачається «посилення угруповань сил Чорноморського флоту та розвиток їхньої інфраструктури в Криму, збільшення частки суден, що плавають під прапором Росії та будівництво нових портових комплексів у Балтійському морі».
Росія планує розширити взаємодію з Іраном, Іраком та Саудівською Аравією, а також військово-морське співробітництво з Індією.
Під час свого виступу Путін також пригрозив, що найближчими місяцями ЗС Росії отримають гіперзвукові комплекси «Циркон».
«Постачання Збройним силам РФ новітніх гіперзвукових комплексів "Циркон" розпочнеться найближчими місяцями, першим на бойове чергування з цими ракетами вийде фрегат «Адмірал Горшков», -